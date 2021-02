Adriana Azzi: Horóscopo del 8 de febrero de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 8 de febrero de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Estabilidad.

Número de suerte: 694

Discusiones ya que no estás de acuerdo con la familia. Cuidado piensa bien lo que vas hacer o vender. Haz las cosas bien. Los demás no pueden hacer lo que tú quieres. Hecho curioso en una azotea. Compra de dulces. Niños que esperan por ti. Cumple con lo que ofreces.

Trabajo: Nuevas aventuras se constante en lo que debes hacer. Hecho curioso en un trabajo pero que estás muy cómodo (a).

Salud: Sin novedad.

Amor: Definición de una fecha importante. Una persona querida que te busca. Algo con embarazo.

Parejas: Chismes en tu entorno que no te conviene. Una persona que trae cosas nuevas en tu vida.

Solteros: Éxitos queridos aun con la situación. Logros fortuna. Muchas bendiciones de la madre.

Mujer: Cuidado donde dejas las cosas ya que se pueden perder. Amiga debes hacerte chequeo médico.

Hombre: Conversaciones con la familia que te favorece. Lo detenido toma movimiento. Cambio de una fecha.

Consejo: Paciencia, es necesaria en estos momentos.

Tauro

Palabra clave: Hogar.

Número de suerte: 961

Estarás pendiente de lo que pasa en tu entorno. El amor a tu lado. Bendiciones y la suerte a tu lado. Amigos o compañeros que esperan por ti. Recuperación de la salud. Nuevos avances. Viaje de ida y vuelta. Fiestas. Celebraciones. Brindis. Alguien conocido que se va de este plano

Trabajo: Nuevas propuestas. Algo con maletas que debes hacer rápido por trabajo con alegrías.

Salud: Buena.

Amor: Estás conectado (a) con una persona que te gusta. Sorpresas. Las metas serán logradas.

Parejas: Algo con un vehículo o compras. Cambios. Movimientos en la casa necesaria. Las estrellas brillan para ti.

Solteros: Todo estará brillando para ti. Un nuevo plan para los cambios. Busca la armonía en tu vida.

Mujer: Algo que termina, liberas lo que querías. Algo con el color morado. Hecho curioso con un santo.

Hombre: Tendrás protección divina en tu vida. Caminos abiertos en la aventura que quieres hacer.

Consejo: Debes actuar con cautela.

Géminis

Palabra clave: Propósito.

Número de suerte: 582

Recibes un regalo de un rosario. Mantén tu lucha. Busca tu tranquilidad interna. Has ejercicios. Llamadas con buenas noticias. Concéntrate en lo que necesitas. No digas no sin saber que te ofrecen. Se hace justicia en algo legal. Todo pasa ten calma. Únete más al grupo que estás trabajando.

Trabajo: Nuevos proyectos. Documentos o planos en tus manos que te trae dinero. Cambios radicales en tu vida.

Salud: Malestar general.

Amor: Algo que dejas y no lo vuelvas a tomar. Vencerás oposición de familiares en la relación que vives.

Parejas: Mujer importante a tu lado que te ayuda. Algo con una tela blanca. Preocupaciones por cosas de dinero.

Solteros: inversiones importante pero cuidado con el dinero. Recomendaciones que esperas. Un nuevo negocio.

Mujer: Alguien te toma en serio y sentirás que no sabes que hacer ya que has pasado por estos momentos.

Hombre: Compras necesarias. Alegrías ya que llega un bebé a tu casa. Lo esperado no llega y te preocupa.

Consejo: Cuida tus amistades.

Cancer

Palabra clave: ingenuidad.

Número de suerte: 339

Llega un dinero esperado. Algo con documentos que llegan. Solucionas algo con una vivienda. Hijo que te cuenta que se quiere casar. No te dejes dominar por preocupaciones. Harás cosas nuevas. Una nueva persona a tu lado. Controla la flojera. Personas cercana que te ofrece un negocio.

Trabajo: Estarás pendiente de una llamada o por un contrato o negocio no dejes de contestar el teléfono.

Salud: Dolor en la mano revisar

Amor: Alegrías. Compra de ropa nueva. Reconciliación. Conoces a alguien especial en una cola.

Parejas: Vendrá un cambio significativo. Alegrías toda la familia por la llegada da de un familiar del exterior muy querido.

Solteros: El amor llega a tu vida. Mudanzas. Buen momento para iniciar estudios. Cambio de imagen.

Mujer: Nuevas oportunidades en tu vida. Cuidado con malestar en la cara. La suerte está de tu lado.

Hombre: No escuches chismes de otros. Serás importante en un negocio o empresa no quieren que te vayas.

Consejo: No permitas que te manipulen.

Leo

Palabra clave: Verdad.

Número de suerte: 899

Éxito y logros. Se soluciona un problema. Buenas energías en esta semana. Cambios y triunfos. Por lo que pasaste la semana pasada te libraste de situaciones negativas. Una mujer que te busca de cuidado. Deja la confianza con extraños. Caminos abiertos a los negocio. Amigo que te extraña.

Trabajo: Negocio que no te gusta y lo verás a tiempo. Te involucran en algo que no tienes nada que ver.

Salud: Gripe pasajera.

Amor: Buscas seguridad en lo que quieres. Encuentras el amor en otros. Quieres sentirte amado (a).

Parejas: Alegrías por nacimientos o embarazo. Algo con ropa de niño. El pasado llega a tu vida.

Solteros: Sueños que se hacen realidad. Veras como sombras en tu casa. Debes terminar estudios.

Mujer: Buscaras un permiso que te trae obstáculos. Cuidado con dinero que prestas. Pendiente con quien te asocias.

Hombre: Deja el conflicto en tu casa por tonterías. Debes mantener el orden en tu casa o cuarto.

Consejo: Ayuda al que pueda.

Virgo

Palabra clave: Esperanza.

Número de suerte: 195

Algo en una avenida muy solo (a) de cuidado. Tendrás que enfrentar un grupo de personas pero seras triunfador. Tendencias a conocer a personas muy fieles en lo laboral y en el amor. Hijo que necesita de ti. Cambios rotundos. Sorpresas con una estrella. Cuídate de los excesos.

Trabajo: Deja el miedo en algo que no conoces, todo se soluciona. Compra de vehículo. Tristeza por compañero.

Salud: Malestar en las piernas.

Amor: Debes cuidarte de una separación ya que te va a doler. Cuídate de traición de persona conocida.

Parejas: Analiza bien lo que haces. Deja las personas negativas. No abandones lo que haces.

Solteros: Viaje a otra ciudad. Buen momento para dedicarte a tu profesión. Algo con ventas que te da ganancias.

Mujer: Te sentirás desengañada y no confías en nada ni nadie. No te detengas haz los cambios en tu vida.

Hombre: Evita firmar documentos sin leer bien. Hecho curioso con una máquina. Nuevos caminos.

Consejo: Haz caso omiso al pasado.

Libra

Palabra clave: Obstáculos.

Número de suerte: 444

Logras una meta. Un grupo de amigos que te buscan o vecino. La estrella te acompaña en lo que estás haciendo. No quieres escuchar las verdades que te quieren decir. Deja el pasado que te atormenta ya te equivocaste déjalo. No puedes votar todo o regalar. Ayudas en un problema.

Trabajo: Debes prestarle más atención a tu sitio de trabajo y llegar más temprano, ya que el tiempo es poco.

Salud: Dolor de cabeza y vista.

Amor: Separaciones. Alégrate el amor llega a tu vida. No dejes pasar las oportunidades.

Parejas: Viajes mudanzas. Dinero que llega con alegrías. Todo será muy positivo en casa blanca.

Solteros: Nostalgia que no podrás parar ya que alguien se va. Dinero que debes cuidar que necesitas.

Mujer: Tranquilidad y éxito en tus manos. Un idioma extranjero que deberás aprender. Te sientes bien con quien estas.

Hombre: Te invitaran a una fiesta. Amiga que te anuncia un matrimonio. Comida especial o algo con tortas.

Consejo: Quierete a ti mismo (a).

Escorpio

Palabra clave: Claridad.

Número de suerte: 628

Alguien que cae al suelo cerca de ti. Verás a tu enemigo como caen. Debes hablas un poco más con tus hijos. Celebraciones o debes cuidar a una persona que bebe demasiado. Mujer adinerada o de buena posición que se acerca a ti ya que está interesada en tu trabajo. Compra de vehículo.

Trabajo: Negocio que se te da en positivo. Nuevas oportunidades de negocio o cambio de trabajo.

Salud: Infección de piel.

Amor: No juegues con los sentimientos de los demás. Momentos inolvidables en un restaurante.

Parejas: Nuevas aventuras y cambios en tu rutina. Una verdad de la que te entera que cambia muchas cosas.

Solteros: Luchas conversaciones. Logros. Reunión familiar cuidado o te separes de tu familia.

Mujer: Hecho curioso con predicciones que te sorprende. Alguien que se va de este mundo que te duele mucho.

Hombre: Te sentirás mal por críticas equivocadas. Compras de zapatos o algo con ventas.

Consejo: Hazte una limpieza con una vela amarilla.

Sagitario

Palabra clave: Ley.

Número de suerte: 902

No tengas miedo adelante todo sale bien. Cuidado con decisiones equivocadas. Embarazo alegrías y celebraciones. Debes buscar iniciar estudios. Llegó el momento de hacer lo que querías. Nueva etapa de tu vida qué será de triunfos y logros en todas muchas bendiciones.

Trabajo: Debes soltar las manipulaciones y deja que todo pase y no discutas con tus compañeros.

Salud: Salud bucal.

Amor: Consejo de amigo por lo que vives en lo personal. Sensación de que alguien te vigila.

Parejas: Algo con una computadora. Alguien que te cancela dinero pendiente. No discutas en la calle.

Solteros: El peor ciego es el que no quiere ver. Disfrute nocturna. Días positivos en esta semana.

Mujer: Matrimonios en puerta y aseguras una fecha. Cuidado con lo que comes. Inicias un deporte de relajación.

Hombre: Mujer esotérica que te ofrece su ayuda. Cuidado con tus indecisiones. Celebraciones y alegrías.

Consejo: Solo dios búscalo, habla con él.

Capricornio

Palabra clave: Superación.

Número de suerte: 670

Llegas acuerdos. Viajes a sitio donde vives. Algo con un arcoíris. Te encargas de personas muy agresivas. Serás muy útil en situación política. Deberás hablar con personas que tienen diferencias contigo. Olvida el pasado no te apegues a nada. Compañeros que te necesitan.

Trabajo: Dinero que llega pero que malgastas. Desacuerdos con socios o te vas de tu sitio de trabajo por otro.

Salud: Hacer chequeo en los exámenes de laboratorio.

Amor: Debes revisar el pasado acuérdate que la vida se cobra lo que hacemos. Deja los sentimientos negativos.

Parejas: Cambios inesperado de tu pareja que te preocupa. El amor será importante este año. Viajes por negocio.

Solteros: Compartes vida social con personas de mejor posición que tú. Busca el equilibrio en tu profesión.

Mujer: Alguien te dirá cuanto te quiere. En lo profesional hay un triunfo algo que dejaste del año pasado.

Hombre: Hay un precio que pagar por los éxitos logrados. Debes tomar un descanso ya que tu cuerpo te lo exige.

Consejo: Dios dijo ayúdate que yo te ayudare.

Acuario

Palabra clave: Poder.

Número de suerte: 262

Conversaciones con personas del extranjero. Alguien cercano de cuidado. Consigues a una persona del pasado. Algo con una manilla que debes reparar o comprar. Algo con moneda extranjera. Nuevas oportunidades en lo que quieres. Viaje que planificas con amigos por cambio

Trabajo: e positivo en lo que vas a ser y logras el triunfo. Debes disfrutar lo que haces día a día. Paseo por oficinas que te sorprende.

Salud: Molestia en rodilla.

Amor: Cuídate de una mujer que no es de fiar. Recibes una señal en un sueño. Cambios y celebraciones.

Parejas: Nuevas aperturas. Te reencuentras en un sitio con personas del pasado y te dirán llegas a donde querías.

Solteros: Te encuentras con un hombre en la calle y te dirá lo contenta que está con lo que estás haciendo.

Mujer: Debes cerrar ciclos del pasado. No dejes que nada te perturbe. Debes terminar de arreglarte los dientes.

Hombre: Se incrementan los viajes por negocios. Tendrás compromisos afectivos. Con seguridad recibes la curación de algo que padeces.

Consejo: Lee el salmo 91.

Piscis

Palabra clave: Alegría.

Número de suerte: 782

Debes respetar las cosas o situaciones con otros. Recibes un regalo de una persona muy especial. No importa lo que hagas igual serás medido por las cosas. Mujer que te busca. No te olvides de hacer la consulta pendiente. Hecho curioso con la imagen de un ángel. Bendiciones por tu ayuda.

Trabajo: Debes romper con los miedos y hacer las cosas que quieres hacer, si puedes. Hecho curioso con ventas.

Salud: Cansancio. Dolor de espalda o cadera.

Amor: Debes buscar un poco más de seguridad en lo que estás haciendo. Se tú mismo en lo que vas hacer no aceptes que otros lo hagan.

Parejas: Tendrás que ver qué relaciones comerciales tienes, donde estás trabajando. El amor llega a tu vida.

Solteros: Cambios inesperado en lo relacionado al amor. Cuidado con algunas personas que no son de fiar.

Mujer: Paseos. Viajes de ida y vuelta con la familia. Alguien del extranjero que llega a tu casa. Cambios positivos.

Hombre: Te cancelan un dinero que creías perdido. Veras cambios favorables. Tendrás más tranquilidad.

Consejo: Todos venimos a este mundo a cumplir algo.

