Colombia Video: Intento de suicidio en el barrio Caribe de Medellín

Un video que llegó a Minuto30 registra el momento en el que un hombre desde la altura de un puente amenazaba con suicidarse.

Versiones aseguran que el hombre estuvo en uno de los lugares más altos de este puente durante varios minutos mientras gritaba, lloraba y pensaba en acabar con su vida.

Hasta el lugar llegaron los Bomberos y otros ciudadanos que a su alrededor intentaron persuadirlo para que cambiara de opinión, al ver que no conseguían hacerlo, utilizaron otros métodos.

Un testigo narró, “cortaron el techo y ahí fue lo cogieron a las malas, lo amarraron y lo pudieron bajar”.

Contaron además que el hombre fue trasladado hasta un centro médico para una valoración médica.

Lea también: Bomberos atienden incendio forestal en Piedras Blancas

The post Video: Intento de suicidio en el barrio Caribe de Medellín first appeared on Minuto30.com.



Por: 30 Minutos

Autor: Juliet Jimenez

Fecha de publicación: 2021-02-07 22:27:38

Fuente