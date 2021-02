Columna Alfredo Millán Adiós a los que se fueron

ADIÓS A LOS QUE SE FUERON Y BIEN AVENTURADOS LOS QUE SE QUEDARON, AMOR, PAZ Y RESIGNACIÓN A LOS DEUDOS Y AMIGOS, 2021, No es mía la culpa, es de Internet, el no poder salir a la luz para informarles sobre cómo andan las cosas en esta tierra de Paz y de amor, llamada Isla de Margarita, amigos y amigas idas antes de tiempo a sabiendas que a cada uno de nosotros nos ha de tocar en algún momento, pero esa no es la idea, sino la de estar más tiempo entre nosotros que nos conocemos desde hace varias décadas, por ejemplo en cuanto a las actividades económicas, laborales y profesionales, han ido decayendo y nosotros subsistiendo y con la esperanza puesta en el horizonte que algún día habrá de cambiar, en cuanto a la política, estamos iniciando la campaña para elegir al Gobernador que irá a regir los destinos de este Estado y los demás de los otros territorios de Venezuela, acá siguen apareciendo con nombre y apellido y así encabezan las encuestas de aceptación Alfredito Díaz por el partido AD, que bastante lo dije y al parecer me hizo caso, llamó a votar en las elecciones del 6D y eso le costó ser expulsado de una parte de su glorioso AD, porque como bien saben los que leen tanto prensa como ven TV, que ese partido se dividió más por testarudez de algunos de sus dirigentes que por la masa que lo conforma, el medio dueño de un grupo llamado Ramos Allup se le metió en la cabeza que no se debía ir a votar, pero el Máximo Tribunal del País, TSJ le dijo ¡Anja!, entonces déjame darle la tarjeta Blanca al segundo de abordo Bernabé Gutiérrez, quien estando chinguito por ella, la aceptó y a la vez le hizo un llamado a sus partidarios y les dijo, el que no quiere acompañarme, que no venga mañana a pedir que lo postule, porque yo soy el que tengo la tarjeta y Alfredito no fue tonto y se pegó a dicho llamado, con lo cual nadie dentro de esa organización lo podrá llamar traidor, lo mismo hizo la del Estado Táchira, quedando dos por fuera, pero con esa fuerza Adeca o lo que queda de ella, Alfredito está en la actualidad encabezando las encuestas en Nueva Esparta, muy pegado a sus pasos, aparece Morel Rodríguez, quien ha ocupado esa posición durante más de 16 años, a Morel lo apoya el partido MRA, quien a su vez ha sido el estandarte de su nieto Morelito actual Alcalde del Municipio Maneiro y otras Organizaciones independientes, la verdad es que éste siendo un viejo lobo de mar, por no decir zorro de la política, se iba a empatar con Bernabé Gutiérrez, viejo amigo y compañero de tolda, PERO, no sé que pudo pasar allí y se lanzó por la calle del medio contando con su liderazgo y viejos compañeros; por allí me decía un amigo , buen analista que un candidato que nadie lo esperaba pero que vendría es el Dr. Jony Rahal, también Ex Diputado, quien se acogió al asilo político en el Perú, pero al parecer está de vuelta, esto a mi manera de ver, le pondría las cosas más moldeables para el PSUV, quien todavía no ha lanzado su candidato, pero se especula en la calle que eso está actualmente en decisión en las altas esferas del Gobierno, entre Marisel Velásquez actual Alcaldesa de Díaz y el Protector de Nueva Esparta Dante Rivas, éste último viene de perder varias contiendas ante Alfredito Díaz, lo que lo hace un candidato derrotable, aun con el acompañamiento del partido Rojo Rojito, mientras que Marisel ha sido la imbatible porque de 25 contiendas electorales ha sido triunfadora y la mayor muestra de ello ha sido la del 6D, que fue la coordinadora del Circuito Uno, cuyos números o resultados hablan, que si no es por ella, Dante no hubiese salido, estas cuentas o números las tiene Maduro y Diosdado en sus manos, así que la pelota está en su campo y bajo sus pies, alguno de los dos será el candidato** También me asomaron en estos días que las elecciones para Alcaldes las van a lanzar este año conjuntamente con la de Gobernadores, menos gastos para el Gobierno, lanzando como candidatos a Alcaldes a los Diputados recién electos, esto en el PSUV y que vayan los suplentes a ocupar esos puestos, sería pues el semillero a futuro y los sustituidos a ocupar los puestos de Alcalde, por allí se vislumbra el nombre de Checame Millán para Díaz, en eso y que andan**Uno de los Municipios pujantes en este despertar es el de Tubores, lo que pasa es que no ha surgido más por su guerra intestina que tienen el Alcalde Rodolfo Vicent y los Concejales que conforman la Cámara Municipal y así no pueden ocuparse de las tareas más inmediatas en función de los pueblos de ese Municipio que son bastantes, digo pujante porque lo he recorrido en estos días y allí están instaladas el mayor astillero en Chacachacare, eso genera grandes entradas, están todos los Ferrys que viajan a Margarita, La empresa que surte de huevos a toda la Isla y las procesadoras de Pescado; pero que una gran mayoría se niega a pagar los Impuestos, siendo ello una obligación impositiva. Igualmente ayer llegó Confagan para sembrar ochocientas mil semillas de cebolla y otros tubérculos en las tierras de Orinoco, por lo tanto tendremos comida para no quejarnos. Así es que el llamado es para el Gobierno para que no le den apoyo a los que se niegan a pagar sus impuestos, porque lo primero que hacen es que cuando pasa el Fiscal y les cobra, que amenazan con llevar las cosas para Arriba y nos preguntamos ¿A quién?.**Por otro lado los Tribunales están trabajando a medias, menos detenidos* por allí me tiraron el dato de la destitución o cambio de una alta funcionaria en el Poder Judicial, no les digo el nombre porque todavía está sin confirmar, pero eso está sonando. Chao y Bienvenidos al 2021



