Consejos para reducir riesgo de cáncer de próstata

El cáncer de próstata provoca numerosas muertes al año. Tiene una incidencia muy alta. Por eso es fundamental seguir ciertos consejos para intentar prevenirlo.

Prevenir el cáncer de próstata es clave porque representa uno de los tipos oncológicos más frecuentes en la actualidad. Es una patología grave, cuya aparición depende de numerosos factores. Suele darse en hombres mayores de 65 años.

Lo cierto es que la causa exacta de por qué se produce aún no se conoce. Sin embargo, sí se sabe que hay ciertas conductas y hábitos que lo propician. Aunque su prevención no siempre sea posible, existen formas de minimizar el riesgo de padecerlo. En este artículo te explicamos 5 consejos que ayudan a prevenir el cáncer de próstata.

¿Qué es el cáncer de próstata?

La próstata es un órgano que forma parte del aparato reproductor masculino. No está presente en las mujeres. Tal y como explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, tiene el tamaño de una nuez y se sitúa debajo de la vejiga, justo delante del recto.

La próstata envuelve una porción de la uretra. Su función principal es producir líquido seminal. Este líquido forma parte del semen y ayuda a transportar los espermatozoides que proceden de los testículos y se expulsan durante la eyaculación.

El cáncer de próstata es un tipo de neoplasia frecuente. De hecho, según expresa la Asociación Española contra el Cáncer, es el segundo más frecuente entre los hombres. Tanto es así, que en España se detectaron unos 31 000 casos nuevos en 2018 y murieron alrededor de 6000 varones por esta patología.

Como cualquier otro cáncer, consiste en que las células están alteradas. Por eso proliferan sin control e invaden los tejidos circundantes, dañándolos. Además, puede generar metástasis.

Es importante destacar la diferencia entre cáncer de próstata e hiperplasia benigna. Esta última es una patología frecuente asociada a la edad en la que el órgano aumenta de tamaño. No obstante, las células no tienen rasgos cancerígenos.

Factores de riesgo para padecer la enfermedad

Aunque no se conoce la causa exacta de por qué se produce el cáncer de próstata, sí se han identificado una serie de factores que aumentan el riesgo. Según explican los especialistas de Prostate Cancer Foundation, uno de los más relevantes es la edad.

La mayoría de los casos se detectan a partir de los 65-69 años. Además, a medida que se envejece, la incidencia aumenta de forma notable. No obstante, eso no quiere decir que los jóvenes no puedan sufrirlo.

Por otra parte, tener antecedentes familiares es otro de los factores de riesgo más destacables. De hecho, en estos casos suele aparecer de manera precoz, antes de los 60 años.

La raza también es determinante. Los hombres afroamericanos presentan una incidencia mucho más alta de cáncer de próstata. Por desgracia, también tienen más riesgo de morir a consecuencia del mismo.

Se ha visto que el lugar de residencia también influye. Por ejemplo, hay ciertos países en los que el riesgo se incrementa, como en Estados Unidos. Esto parece estar asociado a hábitos y características de la zona, así como la exposición a la luz solar o la dieta.

Consejos para prevenir el cáncer de próstata

Como acabamos de ver, hay una serie de factores que aumentan el riesgo y que no son modificables. Un hombre no puede modificar su edad, su raza o su genética. Por eso, no existe una forma definitiva de prevenir el cáncer de próstata.

Sin embargo, numerosas investigaciones muestran que hay medidas que podrían ayudar a reducir el riesgo de padecerlo. En los siguientes apartados te explicamos cuáles son.

Cuidar la dieta

Según explican los especialistas de la Clínica Mayo, la dieta es uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de prevenir este cáncer. Parece que tener una alimentación con bajo contenido en grasa puede disminuir el riesgo.

Un artículo publicado en Redacción Médica explicaba que los lácteos también se asociaban al cáncer de próstata. Los hombres que ingieren muchos al día (como queso, leche o yogur) tienen un mayor riesgo de padecerlo.

Mantener un peso saludable para prevenir el cáncer de próstata

El peso es otro de los aspectos que parece influir en el desarrollo del cáncer de próstata. La obesidad y el sobrepeso incrementan el riesgo. Es decir, tener un índice de masa corporal superior a 30.

El peso está, a su vez, muy relacionado con la dieta y el ejercicio. Por eso se recomienda que, en los casos en los que exista obesidad, se intente adelgazar cuidando la alimentación y evitando el sedentarismo.

Ejercicio

Diferentes estudios, como uno publicado por ICUA Urología Avanzada, explican que hacer ejercicio de manera habitual es una de las formas de prevención este cáncer. No solo eso, sino que también produce muchos otros beneficios, como mejorar las cifras de tensión arterial y los niveles de colesterol.

Además, como acabamos de señalar, es uno de los aspectos fundamentales para perder peso. Por eso se recomienda realizar ejercicio físico al menos tres veces por semana con una intensidad moderada. Hay que intentar adaptar la actividad física a las condiciones de cada persona.

Actividad sexual para prevenir el cáncer de próstata

Otra de las maneras de reducir el cáncer de próstata es la actividad sexual. El órgano, como hemos visto, forma parte del aparato genital masculino. De hecho, se encarga de producir parte del semen.

Por eso, mantener relaciones sexuales de forma frecuente ayuda a estimularlo. Puede servir para evitar que se produzcan lesiones cancerosas al reducir la acumulación de sustancias en su interior. No obstante, es fundamental que siempre sea sexo seguro y saludable.

Evitar medicamentos y drogas

Los fármacos y las drogas son sustancias químicas que tienden a producir efectos nocivos en el organismo. Muchas de ellas se acumulan y pueden provocar reacciones en los tejidos que, con el tiempo, acaban por dañarlos.

¿Cuándo hay que consultar al médico?

En la actualidad, en gran parte de los países el cáncer de próstata está muy presente y se realizan pruebas de cribado para poder diagnosticarlo a tiempo. Por eso es fundamental que cualquier hombre acuda al médico con cierta frecuencia.

Sobre todo si hay antecedentes familiares de esta patología. También si aparecen síntomas, como molestias al orinar, chorro miccional interrumpido o sangrado. Hay que tener especial cuidado con los mayores de 60 años.

El cáncer de próstata es muy frecuente

Como hemos visto, el cáncer de próstata es el segundo tipo oncológico más frecuente en los hombres. Si bien es cierto que no existe una forma definitiva de prevenirlo, hay muchas medidas sencillas que pueden ayudar a reducir el riesgo.

Lo más importante es tratar de llevar un estilo de vida saludable. La dieta, el ejercicio y el peso son aspectos fundamentales que se deben cuidar. Además, es esencial acudir al médico con asiduidad, sobre todo si se tienen factores de riesgo.

