Perú | Forsyth podría quedar fuera de carrera electoral

El candidato presidencial George Forsyth habría omitido los procesos judiciales por indemnización y violencia familiar en su hoja de vida

Un fiscalizador del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 advirtió que el candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, habría omitido información de sentencias en su contra dentro de su hoja de vida.

El dominical Panorama accedió a dicho informe, el cual señalaba que el exalcalde de La Victoria no habría informado sobre los procesos judiciales por indemnización y violencia familiar en su contra.

Ante esta presunta omisión, el exasesor del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Julio César Silva, indicó que este informe fue emitido debido a que el fiscalizador obtuvo información del Poder Judicial en la que se da cuenta de la existencia de estos procesos contra George Forsyth.

Hasta ese entonces, Silva explicó que no habría claridad en el estado actual de las sentencias, debido a que no se detalla si está en proceso y solo se indica que se encuentra “en ejecución”.

“La información que envía el Poder Judicial, no es del todo clara y no precisa que se trate de un proceso en el cual ha habido una sentencia firme, porque el candidato Forsyth, de haber tenido una sentencia por violencia familiar, habría tenido la obligación de declararla y revisando su hoja de vida vemos que no ha sido así”, sostuvo.

Sin embargo, esta tarde, la Corte Superior de Lima Norte informó que el aspirante a ocupar Palacio de Gobierno tenía un proceso judicial “en ejecución concluida” y se conoció que el caso ya había sido archivado.

En ese sentido, el presidente del JEE Lima Centro 1, Luis Carrasco, aclaró que George Forsyth no tiene ningún tipo de proceso en ejecución. Por lo que, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 descartó abrir un expediente de exclusión en contra del candidato presidencial.

“Ese término (en ejecución) es un error. No es necesario declarar procesos archivados. Por tanto, se descarta el inicio de proceso de exclusión con respecto a este tema”, indicó Carrasco.