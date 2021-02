Semana: Así se mueven Iván Márquez, Santrich, Romaña y el Paisa en Venezuela (fotos)

La Revista Semana reveló este sábado fotos «irrefutables» que revelan cómo se mueven en Venezuela los guerrilleros Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña y el Paisa. De hecho, el gobierno colombiano tiene información exacta de la ubicación de estos disidentes.

Semana revela en exclusiva un paquete de las más recientes fotografías que prueban la presencia de los disidentes de las Farc en Venezuela, entre ellos, Santrich y Romaña. Es la primera vez que se divulgan imágenes de sus campamentos, el armamento usado, sus camionetas de alta gama y hasta la avioneta, de matrícula venezolana, empleada para transportarse y traficar cocaína. Los disidentes de las Farc circulan libremente en el vecino país y se camuflan entre los civiles en zonas rurales e incluso en áreas urbanas, como la ciudad de Elorza, a tres horas de Arauca, donde Márquez vive en un condominio protegido por el régimen de Nicolás Maduro.

En una fotografía, Santrich se ve a lo lejos, acompañado de dos personas más, vestidas de camuflado. Está junto a una camioneta, listo para subirse en ella, con sus particulares gafas oscuras. En esa misma serie de imágenes aparece el que sería uno de sus campamentos en Venezuela. El lugar es realmente rudimentario, con una carpa azul, que se mimetiza entre la vegetación del lugar de clima caliente. Santrich y su anillo de seguridad edificaron los campamentos con maderas de la zona y los protegen con carpas.

En otra fotografía se aprecian dos camionetas, una plateada y otra negra. En la primera se moviliza Santrich por las trochas de la frontera colombo-venezolana. Quienes lo acompañan visten uniforme militar y en su vehículo una mujer saca la cabeza por la ventana, mientras él se resguarda adentro. En la camioneta negra, de placa venezolana, van sus hombres de seguridad armados, pertenecen al círculo del Paisa. Las fotos fueron entregadas por las fuentes venezolanas a las autoridades colombianas.

En el archivo fotográfico sobresalen, igualmente, cinco imágenes de una avioneta de matrícula venezolana, tipo Cessna, cuyo número esta revista se abstiene de divulgar para no entorpecer las investigaciones. La aeronave permanece escondida en el matorral, pero en sus horas de vuelo, según los investigadores, no solo moviliza a los disidentes, sino también la droga. Esa información ha sido corroborada con testimonios de venezolanos que no apoyan que la dictadura de Maduro esté protegiendo a estos narcoterroristas. La avioneta se desplaza sin ninguna restricción por el espacio aéreo del país vecino y tiene varias bases en diferentes campamentos, según las rutas y las misiones encomendadas. Aunque ya se identificaron por lo menos diez pistas clandestinas, la aeronave tiene vía libre para aterrizar en cualquier lugar.

Pulse aquí para leer la información completa de Revista Semana

Esta es una caravana en la que viaja Santrich, fuertemente escoltado.

Esta es una de las camionetas, de placa venezolana, en las que transita Santrich por las trochas en la frontera

Imagen de la camioneta de Santrich en Venezuela

Romaña, junto con dos personas señaladas de ser narcos en Venezuela

Imagen de Romaña, en uno de los campamentos en Venezuela

Avioneta tipo Cessna para transportar a los disidentes y la cocaína en Venezuela