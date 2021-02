Trabajadores públicos exigen a la relatora de la ONU atender su llamado

Trabajadores del sector público consignaron este lunes un documento ante la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas, exigiendo a la relatora de ONU, Alena Douhan, que los escuche y sea imparcial a la hora de realizar un análisis sobre Venezuela.

«Nosotros estamos aquí, como trabajadores, para nuestro aporte, y nuestros elementos que creemos que va a ser útiles para el examen que ella va a hacer en cuanto a si las sanciones afectan los Derechos Humanos en Venezuela (…) Los trabajadores del país estamos atravesando una profunda crisis que data desde el año 2000, porque ha sido una política de Estado la que ha puesto al pueblo a pasar hambre», dijo Marlene Sinfontes, secretaria de la organización Sunet, de Inparques.

La dirigente sindical, señaló que la relatora «no puede decir que la crisis es nada más producto de las sanciones, tiene que ver la realidad de todos los venezolano.. Aquí no podemos olvidar el desmantelamiento de PDVSA, no podemos olvidar como despidieron a los profesionales, como se afectó nuestra principal industria, y con esa decadencia, se afectó toda la cadena de suministra del país», precisó Sinfontes.«Nosotros como trabajadores públicos, tenemos que alzar nuestra voz porque es una política de Estado, y no es producto de las sanciones el desmantelamiento del ministerio del Ambiente», agregó.

Por su parte, Keta Stefani, representante del sector docente, Fapuv, aseguró que la educación en Venezuela está cada vez más crítica.«Queremos contribuir con el análisis que se esta haciendo sobre el impacto de las sanciones en los derechos humanos y queremos decir que la razón por la cual tenemos que acudir a un organismo internacional es porque en Venezuela no hay división de poderes. No tenemos instituciones a las cuales acudir los trabajadores del sector público. No hay educación pública y necesitamos que eso discuta», pidió en un documento consignado en PNUD.

