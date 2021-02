Borges, a Chile: La solución no es deportar, es multiplicar esfuerzos para lograr la salida de Maduro

El comisionado/AN para Relaciones Exteriores, Julio Borges, sostuvo este martes en la noche que la solución ante los migrantes venezolanos en Chile “ no es deportar”, es “multiplicar esfuerzos” para lograr la “salida” de Nicolás Maduro.

“La decisión del gobierno chileno de deportar a un grupo de venezolanos no es cónsona con la conducta asumida por los gobiernos democráticos venezolanos que recibieron a centenares de chilenos que huían de las dictaduras más brutales y que hicieron de nuestro país su segunda patria”, señaló Borges en su cuenta oficial Twitter.

Además agregó que la medida de Chile “tampoco se ajusta a los acuerdos internacionales suscritos por Chile en materia de protección a refugiados. Este drama humano no se frena con restricciones que exponen más la vida de los venezolanos, la solución no es deportar, es multiplicar esfuerzos para lograr la salida de Maduro”.

Deportación de venezolanos y otros extranjeros



Más temprano, se conoció que Chile deportará este miércoles a Colombia y Venezuela a un grupo de 100 migrantes que ingresaron al país por un paso irregular en la frontera con Bolivia, una zona que vive una crisis migratoria sin precedentes, reseñó la agencia Efe.

“Mañana sale un vuelo desde Iquique con más de 100 personas que en su mayoría van a ser expulsadas por haber ingresado de manera ilegal por pasos no habilitados y están de manera irregular en el país”, indicó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Durante una visita a la zona fronteriza, Delgado explicó que los migrantes serán expulsados en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) y que será el primero de una serie de traslados los próximos días.

Quienes ingresen a Chile de manera irregular, agregó el ministro, “no van a ser regularizados, no van a tener un carné de identidad, no van a tener un documento nacional”.

Delgado visitó la zona junto a sus pares de Defensa y Relaciones Exteriores, Baldo Prokurica y Andrés Allamand, respectivamente.

La entrada de más de un millar de extranjeros en menos de siete días generó la semana pasada tensión en la pequeña localidad chilena de Colchane, de apenas 1.700 habitantes, muchos de la etnia indígena aymara.

La ola migratoria, formada principalmente por venezolanos, provocó desabastecimientos y enfrentamientos entre autoridades y grupos de extranjeros, además del colapso del sistema sanitario por la Covid-19, lo que obligó a instalar campamentos para mantener en cuarentena preventiva a los migrantes.

Mientras que el coordinador de migrantes de la OEA, David Smolansky, dijo en torno a la tensión que se ha vivido en Colchane, Chile, con respecto a la gran cantidad de migrantes venezolanos que han ingresado que “bueno quisiera tenerte una respuesta para ello, pero quien puede responder mejor eso son las autoridades chilenas, cada Gobierno es autónomo de las decisiones que toma en torno a la migración. La militarización no va a frenar la migración forzosa de venezolanos. El venezolano no se va de Venezuela porque quiere, sino porque huye del régimen. La semana pasada, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decretó una medida favorable a casi medio millón de venezolanos que están en Chile al prorrogar los pasaportes vencidos”.

“Además en Chile le están dando urgencia a cédulas de identidad para extranjeros, y lo extendieron hasta 2022, esos son pasos importantes. Son medidas positivas de Chile, pero la mismo tiempo militariza sus fronteras y eso no detendrá la migración. Esperemos que se quite esa medida, y que no se deporte a venezolanos que no tengan antecedentes penales. Al deportar a una persona, ponen en riesgo su vida, como hemos visto en Trinidad y Tobago. Hay delincuentes venezolanos que han aprovechado la migración para delinquir en otros países, pero a esos les debe caer todo el peso de la ley. No es tolerable que venezolanos inocentes sean víctimas de deportación porque tienen muchos peligros al llegar a Venezuela”, concluyó.