Chile | Se politiza la Crisis Migratoria: Piñera culpa a Bachelet mientras desde Colchane piden a candidatos no hacer campaña

Duros momentos se viven en la localidad de Colchane producto de la masiva llegada de migrantes venezolanos en el sector. Solo durante este año van 4 mil autodenuncias de ingreso ilegal al país.

Los mismos vecinos de Colchane que declaran que esta situación es insostenible debido a los variados incidentes y conflictos con la gran cantidad de extranjeros que llegan dariamente, por lo que las autoridades locales de la zona han realizado observaciones para ejercer soluciones.

El pasado viernes Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, fue a la región de Tarapacá para reunirse con las autoridades locales. Posteriormente, en un comunicado de prensa declaró que este hecho “no es un problema de Colchane, es un problema de todos los chilenos”. Afirmando que el Estado tiene el deber y la obligación de garantizar los derechos de las personas migrantes. Además, rechazó la postura de quienes tienen la idea de otorgar más atribuciones a los policías que controlan la frontera.

Tras las declaraciones de Micco, el alcalde de Colchane Javier García respondió: “No acepto que se nos emplace a abrir más espacios. No nos convertiremos en un campamento de refugiados”. Un punto importante que recalcó fue el hecho de que la Institución de DDHH no menciona los derechos de los aymaras que sufren por este problema.

Asimismo, candidatos se dirigieron a Colchane, entre ellos el ultraderechista José Antonio Kast.

Frente a ello, el Alcalde de Colchane, Javier García declaró: “Como municipio agradecemos el interés de los partidos políticos por lo que sucede en Colchane, pero les pedimos que no hagan de este parte de sus campañas políticas. Por lo que si quieren apoyarnos háganlo de sus trincheras y no aquí donde no son las autoridades ni los políticos los que importan, sino la gente”.

Asimismo, el Presidente de la República Sebastián Piñera en un punto de prensa defendió su política migratoria, considerándolas como una mejora a las medidas migratorias de Michelle Bachelet, señalándolas como un desastre.

Piñera declaró que “lo que está pasando en Colchane es un reflejo de la crisis que viven países como Venezuela y también es un cierto reflejo de la situación de nuestro país, ustedes ven que la gente marcha hacia Chile, no para irse. Por lo tanto, la política nuestra en migración es brazos abiertos a la migración legal, bienvenidos aquellos que vienen a cumplir nuestras leyes, a integrarse a nuestra sociedad y contribuir al desarrollo de nuestro país. Pero no queremos a aquellos que vienen a no respetar nuestras leyes, a cometer delitos y a no contribuir con nuestro desarrollo”, concluyó el mandatario, quien no se refirió a la invitación que cursó el mismo a los venezolanos para venirse a Chile, creando incluso una visa especial denominada “visa de responsabilidad democrática”.