Hospitalizan a Gilberto Correa tras acto de violencia doméstica con Diana Núñez

En días recientes, el Diario 2001 compartió en la emblemática columna de Chepa Candela una sorprendente información sobre el animador Gilberto Correa.

Según este diario, Correa habría vivido una experiencia de violencia doméstica con su aún esposa Diana Núñez, con quien contrajo matrimonio en 2007.

Sin embargo, la relación entre ambos había llegado a su fin y en muy malos términos, entre insultos, golpes y demandas.

Actualmente, Gilberto Correa está hospitalizado en Caracas en una situación grave por los signos de maltrato y por haberse contagiado de la COVID-19.

¡¡Jeloooouuuu!!!….y en pleno ombligo de semana les digo que ya todo está listo para servirles el menú chismográfico de hoy, que ¡está de rechupete! para que lo devoren completico y se den ¡tremendo banquete!…Hasta en verso me salió… Yyy arrancando con el “parling”, les bato que para GILBERTO CORREA el quinto no fue bueno, pues resulta y acontece que su matrimonio con Diana Núñez, con quien se casó en el 2007, ¡se vino abajo!…y de muy mala manera ya que, según allegados al animador que hoy está retirado de toda actividad farandulera por causas más que conocidas, el conflicto con la susodicha, ique, fue tan, pero taaan grande que, supuestamente , hasta la policía tuvo que intervenir ya que, al parecer, hubo violencia doméstica y todo…¿Quuuéee taaal?…¡Así como lo están leyendo!…Una de mis fuentes, perteneciente al entorno íntimo de uno de los hombres más respetados de nuestra “pícola” pantalla me contó (Y ojo: ¡trúuuaaa, trúuuaaa! cual cotorra me limito a repetir) que desde unos meses a esta parte las relaciones conyugales con su pareja se volvieron “más tensas que cuerda de violín” …hasta que ¡¡zaaasss!!… se reventó la cuerda con un fuerte “atajaperro” que paso de castaño a oscuro, llegó hasta las manos y Gilberto, que está seriamente aquejado de salud, se llevó la peor parte…y no le quedó de otra que sacar a Diana Núñez del apartamento que compartían en Bello Monte y del cual, antes de irse su hoy e, ique, dio caída y mesa limpia! Ya que, supuestamente, se llevó ¡hasta las vajillas!…¿Consecuencias?…Hubo denuncias y todo…y el Gilberto Correa le metió la demanda de divorcio, que en su caso sería el quinto, pues recordemos que estuvo casado con Claudia Splanger, María Eugenia Maury, Raquel Lares e Isabel Sanabria…Ooo seaaa, que ¡sí hay quinto malo!….