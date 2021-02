Jonathan Moly quedó soltero y con COVID-19, el mismo lo confirmó

Jonathan Moly comentó a través de sus historias de Instagram que dio positivo al Covid-19 y aseguró que se contagió por ir al gimnasio.

El cantante de salsa Jonathan Moly informó este lunes 8 de febrero mediante sus historias de Instagram que se había contagiado de coronavirus. Tal como lo relató, el criollo se realizó los exámenes correspondientes luego de sentir varios síntomas del virus y resultó ser positivo.

Moly, quien en los últimos días ha estado envuelto en un rumor de separación de su esposa Andrea Villarroel, expresó que estar contagiado era una “ladilla” para él, así como mostró el lugar en donde estará pasando las próximas dos semanas en la cuarentena obligatoria que debe realizar para no contagiar a sus familiares en casa.

Según lo que comentó el intérprete, el contagio tuvo lugar en el gimnasio al que comenzó a ir, algo que le parecía “irónico”.

“Para que vean lo irónico que es la vida, estoy cien por ciento seguro de que yo me contagié en el gimnasio. Entonces yo comienzo a ir al gimnasio para tener más salud y la cosa, y en vez de tener salud, ‘pum’, coronavirus”, expresó el cantante muy molesto con la situación.

En cuanto a la situación con su esposa Andrea Villarroel, el cantante venezolano no menciono nada, pero hay rumores de separación, ya que desde hace tiempo no se les ha visto juntos en las redes, por otro lado el intérprete de «Somos tres» no tiene fotos de la madre de su hijo en su Instagram y además hay seguidores de la pareja que creen que Jonathan Moly y Andrea Villarroel están separados.