Laidy Gómez: Acción Democrática se está organizando para ir a elecciones

Para la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, no existen dos Acción Democrática, una liderada por Henry Ramos Allup y la otra por Bernabé Gutiérrez. Explicó a La Gran Aldea que solo hay un AD: el que aparece en la boleta electoral y que trabaja para definir un candidato unitario de cara a las elecciones regionales de este año.

P: Hemos visto que está participando en una serie de actividades con militantes de Acción Democrática en el estado Táchira, ¿cómo va el proceso de organización para este año electoral?

R: El proceso que se dio el 6 de diciembre fue bastante atípico, tuvo una participación muy reducida, generó muchas adversidades, divisiones, fracturas dentro de los partidos de la oposición, nos dejó con debilidades y la mejor manera de asumirlas y enfrentarlas para volver a unificarnos es con organización, desde las bases políticas de los partidos. Estamos planteando que cada partido organice sus equipos, sus militancias, para garantizar los padrones electorales en la defensa del voto y que los líderes consoliden sus estructuras para participar en las elecciones de este 2021, que las más inmediatas son las elecciones a gobernadores. Lo que estamos haciendo es llamar a la sociedad política para ir a unas elecciones primarias que nos permitan unificar candidaturas, para ir a la contienda electoral con los candidatos que el régimen ponga y luego de allí garantizar candidaturas unitarias, ratificar o en todo caso legitimar liderazgos, porque también conocemos y reconocemos que hay muchos políticos que están totalmente desconectados de las realidades que está viviendo la población y el electorado.

P: ¿Usted está dispuesta a contarse en unas primarias para los comicios regionales en lugar de optar directamente por la reelección?

R: Por supuesto. Es el único método que nos puede garantizar tener candidaturas unitarias. Para nosotros poder ir a un proceso electoral y tener éxito, la principal condición es estar unidos como sociedad democrática opositora, posteriormente tener padrones electorales a través de la organización de los diferentes factores políticos que nos permitan garantizar la defensa del voto. Ya dependerá de algunos acuerdos políticos que también sabemos que se están planteando sobre la mesa de cuáles tipos de modificaciones se puedan tener ante un Consejo Nacional Electoral que se designe este año, ante la actualización del Registro Electoral, ante la posibilidad de que los electores en el exterior puedan participar, tener acceso a los servicios públicos en las mismas condiciones que pudieran tener los representantes del Gobierno nacional. Cuando estamos unidos y participamos de manera masiva, sin duda alguna somos más fuertes que cualquier estrategia gubernamental de Nicolás Maduro.

P: En dos oportunidades se anunció su autoexclusión de Acción Democrática. Primero cuando aceptó juramentarse ante la Constituyente en 2017 y después cuando dijo que estaba de acuerdo con la participación en las parlamentarias del 6 de diciembre de 2020. La gente se podría preguntar ¿cómo es que entra y sale cada cierto tiempo del partido y está una vez en AD con Henry Ramos Allupy otra con Bernabé Gutiérrez?

R: Primero, yo no califico que hay dos Acción Democrática. Acción Democrática es un partido político que tiene como prioridad, como premisa, la organización a través de los comités locales para materializar proyectos políticos en lo local, parroquial, municipal, regional y fortalecer para, si logramos nosotros posicionarnos como un partido organizado, incentivar un proyecto nacional cuando exista un candidato que tenga un liderazgo consolidado para ser presidente de la República. Para mí no hay dos AD, sencillamente hay un partido político que se está organizando para ir a los procesos electorales. Reconozco que dentro del partido se han generado tendencias con diferentes posiciones. Una tendencia que lideró el abstencionismo y una tendencia que lideró la participación electoral. El hecho de que existan diferentes tendencias, no quiere decir que hay dos partidos, porque AD no tiene dos tarjetas. AD tiene una sola tarjeta que aparece en el tarjetón electoral, que es blanca y es el voto blanco lo que se promueve.

P: ¿Cómo es su relación con Henry Ramos Allup?, ¿ha tenido comunicación con él?

R: Siempre lo he respetado y lo seguiré respetando porque reconozco sus años de lucha, reconozco que ha entregado mucho tiempo de su vida a la lucha política. No tengo comunicación desde hace algún tiempo producto de la situación que se viene generando en el partido, asumo que por haber decidido la vía de la participación electoral que, por cierto, ellos ya hoy veo que la están promoviendo también. Ya están hablando de rectificar e ir a elecciones. Creo que si estamos ya en un mismo punto de encuentro donde ambos estamos reconociendo que la vía electoral es la que hay que retomar, considero que no hay más allá de algún distanciamiento producto de las situaciones internas en las tendencias diferentes que salieron en el partido, pero no ha existido jamás ni en ningún momento una situación ni de descalificación ni de irrespeto porque yo no voy a caer en esos escenarios, ni mucho menos con un compañero de partido.

