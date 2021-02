Raquel Lares cuenta el verdadero estado de salud de Gilberto Correa ingresado en clínica por COVID-19

Raquel Lares, exesposa del famoso animador venezolano Gilberto Correa, dio detalles este lunes 8 de febrero del estado de salud del artista que se encuentra recluido en una clínica de Caracas luego tras haber sido contagiado con Covid-19.

“Él está de muy buen ánimo, optimista y sereno. He chateado con él muchísimo, está lleno de mucha fe y con muchas ganas de seguir viviendo”, confesó Lares en entrevista concedida a una emisora de radio.

Aseguró que el presentador de televisión padece una neumonía intersticial y bilateral, producto de la Covid-19, sin embargo, “se encuentra bien y descartó que Correa haya sido víctima de violencia doméstica, tal como rumoran medios.

“Es una enfermedad peligrosa y además, el locutor tiene una enfermedad preexistente, Parkinson. Hay que tener mucha paciencia, meditar y seguir el tratamiento al pie de la letra. Hay que vivir un día a la vez y estar monitoreando”, dijo.

“Gilberto por su trayectoria no merece estar involucrado en ese tipo de noticias. Estos medios no verifican la información antes de hacerse eco de ese tipo de cosas. Quiero aclarar que es falso. Gilberto no ha estado en ningún incidente de violencia doméstica, él está hospitalizado por Covid-19 y está recibiendo su tratamiento”, afirmó la exesposa.

por LaIguana.TV