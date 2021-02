Adriana Azzi: Horóscopo del 10 de febrero de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 10 de febrero de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Privilegios.

Número de suerte: 109

Nuevas respuestas que son muy positivas que te trae beneficios. Revisa bien lo que te ofrecen. Deja las preocupaciones. Lo negativo sale de tu camino. Nuevas ideas que pones en marcha. Consideras que llegan cosas que son tuyas y otros te la quieren quitar. No dudes hacer todo tú solo (a).

Trabajo: Mucho movimiento en estos días en lo laboral. Debes estar seguro (a) lo que quieres hacer.

Salud: Cansancio.

Amor: Ausencia de una persona muy querida que no te deja tranquilizarte. Estarás de descanso o en reposo a juro.

Parejas: Pendiente con dormir bien. Tienes protección espiritual. Ten fe en lo que quieres. No te desesperes con tu pareja.

Solteros: Con presión no puedes vivir. Llega una persona especial a tu vida. Concretas una cita.

Mujer: Deja los miedos ya que te trae inestabilidad a tu vida. Familias a tu lado que te apoyan.

Hombre: Se activa la parte económica. Se mejora una situación en lo laboral. Pendiente con la madre.

Consejo: Debes aclarar las mentiras del pasado.

Tauro

Palabra clave: Necesidades.

Número de suerte: 429

Percepción con problema familiar. Papeles o documentos que tienes que sacar y mover. Pendiente con lo que haces para que no gastes de más. Vendes una vivienda. Pon en orden rodo lo que estás haciendo. Llegas a tiempo a una reunión familiar. No te descuides con la salud de tu familia.

Trabajo: Ponle más atención al trabajo que realizas. Ten paciencia. Ofrecimiento de un nuevo empleo.

Salud: Malestar en las Rodillas.

Amor: Buscarás la forma de reconquistar a tu pareja. Asistes a una consulta de tarot y sales con alegría.

Parejas: Atiende a tus difunto. Sentirás que eres muy importante para la persona amada.

Solteros: Te sientes decepcionado (a). Debes revisar muchas cosas en tu entorno. Nuevas emociones.

Mujer: Controla las rivalidades. Algo del pasado que llega a tu vida. Decides estar con tu familia en momento especial.

Hombre: Llega un cambio pero todo depende ti. Sientes que lo económico está muy lento.

Consejo: No digas palabras negativas.

Géminis

Palabra clave: Bendecir.

Número de suerte: 176

Te sientes intranquilo (a) por una situación personal. Estas en la búsqueda de una solución con tu pareja. Nuevas entrevistadas. Sientes que las cosas están lentas. Llega un periodo positivo en lo económico. Debes planificar lo que vas hacer. Te enteras de algo con un familiar que ya falleció.

Trabajo: Muchas dificultades para hacer las cosas. Te incomodas con una mujer en tu sitio de trabajo.

Salud: Dolores de cabeza. Malestar general.

Amor: La felicidad llega a tu vida a través de alguien recién conocido. Sorpresas con copas y flores.

Parejas: No digas nada de más. Cuando no quieres hacer algo no lo hagas. Escucha tu intuición.

Solteros: Se activa la creatividad. Pon de tu parte para que algo se haga realidad. Persona extranjera que te ayuda.

Mujer: Lo esperado llega. Lo que necesitas llega. Te haces una limpieza espiritual. No te cargues con problemas de otros.

Hombre: Estarás buscando un cambio. No discutas en tu casa. Cuidado con los excesos.

Consejo: No escuches comentarios destructivos.

Cancer

Palabra clave: Devoción.

Número de suerte: 701

Controla los malos pensamientos. Cuidado con lo que le dices a personas cercana. Es preferible calladito te ves más bonito. Cuidado con situación que te involucren y no tienes nada que ver. Debes limpiar tu casa con incienso. Controla las dudas. Ordena las cosas para que tengas estabilidad.

Trabajo: Se hace realidad el empleo que quieres. Llega alguien especial a tu vida. Deja la tristeza.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Celos con una persona cercana. Habladuría de hermanos que te hacen enfurecer. Viajes por placer.

Parejas: Sales de un lugar con tu pareja que no te gusta. Conéctate con la buena vida. Deja de quejarte.

Solteros: Preocupación por alguien que está muy enfermo. Atiende a tus difuntos. Suelta el pasado.

Mujer: Colócale una vela y vaso de agua a tus muertos o santos. No permitas que nadie te controle.

Hombre: Una persona cercana de cuidado. Sales de una situación difícil. Escucha tu intuición. Cambios en lo personal.

Consejo: Debes cambiar tu actitud en tu entorno.

Leo

Palabra clave: Proclamar.

Número de suerte: 137

Estas en una lucha que debes vencer. Deja los miedos. Sientes que las cosas están lentas y nada se te concreta. Se activa la energía del amor. Personas nuevas a tu lado con mucha disposición. Alguien conocido que te comprende por lo que estás pasando. Salidas nocturnas.

Trabajo: No dejes nada a media. Haces un sacrificio por otros. Busca tu estabilidad laboral.

Salud: Tos que debes atender.

Amor: Conversaciones donde no llegas acuerdo con alguien especial. Cuidado con lo que dices a seres querido.

Parejas: Llegas acuerdo con tu pareja por la vida espiritual. Deja que todo fluya. Tu pareja hace un cambio de actitud.

Solteros: Mucho movimiento en tu entorno. Sé más generoso. Tomas una decisión que te atormenta.

Mujer: Debes terminar con una relación tormentos. Te haces una limpieza espiritual muy necesaria.

Hombre: Aléjate de las personas de mala energía. Siente que todo te molesta. Atiende más tu salud.

Consejo: Pon en marcha las ideas.

Virgo

Palabra clave: Promesa.

Número de suerte: 007

Día muy positivo por llamadas con buena información. Vences un problema. En lo económico todo se activa. La rueda de la fortuna a tu lado. Muchas bendiciones en este día. Nuevas decisiones. Estarás bien en lo que quieres hacer. La estrella de la fortuna te acompaña en tu éxito.

Trabajo: Te cancelan un dinero pendiente. Debes perdonar a las personas que te han daño en tu sitio laboral.

Salud: Rinitis.

Amor: Encuentras la persona que deseas. Sorpresas con un teléfono. Conoces a una persona por la web.

Parejas: Aléjate de personas chismosas que entran en tu casa. Estas muy estresado (a) con la relación con tu pareja.

Solteros: Debes acordarte del pasado. Los cambios son necesarios. Quiérete más, primero tú.

Mujer: No cuentes tus cosas. Debes aprender a ser muy reservado. Tienes mucho cansancio, con la persona está contigo.

Hombre: Controla los celos eso no es bueno para la relación. Estarás trabajando por algo que quieres.

Consejo: Debes mejorar los proyectos.

Libra

Palabra clave: Fe.

Número de suerte: 648

Nuevas oportunidades que debes atender. Cuidado con familiar que está muy mal de salud. Ten calma ante una situación en tu comunidad. Ponte las pilas en lo que quieres. Ten calma y paciencia para que todo llegue. Familiar cercano que te da la ayuda esperada. Hermana con problemas de salud.

Trabajo: Te dan la bienvenida en un nuevo empleo u otra oficina. Muchas veces las cosas se ponen difíciles pero vences.

Salud: Malestar general.

Amor: Alguien del pasado que te busca para que le ayudes en algo que está esperando, que llega y será beneficioso por ti.

Parejas: Firmas de documentos. Alegrías con adolescentes. Embarazo en puerta. Discusiones innecesarias.

Solteros: Compra de ropa para un matrimonio. Cuídate de traición de personas cercanas.

Mujer: Necesitas un descanso o sales de reposo por estrés. Celebraciones de matrimonio o algo con iglesia.

Hombre: Te debes concentrar en lo que estás trabajando para alcanzar las metas. Mujer esotérica que te ofrece ayuda.

Consejo: Momento oportuno para tomar una decisión en lo personal.

Escorpio

Palabra clave: Favor.

Número de suerte: 864

Debes continuar haciendo las cosas ya que lo que es tuyo llega. Es importante que creas en ti y en lo que haces. Dinero pendiente que llega. Ten la fuerza para que sigas en la lucha. La vida continua no te detengas. Nueva oportunidad para logar lo que estás buscando. Hijo con mucho equilibrio.

Trabajo: Recibes una llamada telefónica que te trae alivio ya que en lo laboral solucionas.

Salud: Revisar sistema circulatorio.

Amor: Preocupación por una mujer familiar que está embarazada. Cuidado con lo que dices a otros.

Parejas: Cambios inesperado pero positivos. Viajes de ida y vuelta. Todo está en marcha.

Solteros: No hagas a un lado tus planes. Cambios en tú vida no esperado. Viaje inesperado en busca de un dinero.

Mujer: Debes tener claro lo que quieres en tus sentimientos, la persona que está contigo se siente insegura.

Hombre: No dejes nada en manos de otros. Hecho con la instalación de un teléfono. Llamadas anónimas que te preocupa.

Consejo: Tienes una misión de vida. Hazlo.

Sagitario

Palabra clave: Honrar.

Número de suerte: 720

Deberás ayudar a personas cercanas con problema personal. El amor a tu lado. Haz una limpieza en tu casa con esencias dulce. Las oportunidades en tu entorno. Verás llegar a una persona del extranjero. Llamadas importante por negocio que se concreta. Nuevos amores. Compra de teléfono.

Trabajo: Cuidado con una persona joven que trae otra cara. Indecisiones por viaje de negocio.

Salud: Asistir al odontólogo.

Amor: Recibes ayuda de una mujer que demuestra sus sentimientos sinceros búscala no la abandones.

Parejas: Personas del pasado que te buscan y te dará mucha felicidad. Éxito logros y triunfos.

Solteros: Cuidado con comprometer tus bienes. Aclara las cosas que están inconclusos.

Mujer: Firmas acuerdos y alegrías. Embarazo. Te enteras de alguien que no es verdadero.

Hombre: Afán por hacer realidad muchos de tus sueños. Firmas de documentos.

Consejo: Busca ayuda espiritual.

Capricornio

Palabra clave: Sueños.

Número de suerte: 635

Te sientes solo (a). Deja la tristeza. Sal a la calle. Debes estar seguro (a) de lo que quieres. Buscas tus metas. Llegan cosas buenas para ti. Deja de criticar tanto a los demás. Alguien que llega a tu casa inesperadamente. Se muy positivo en lo laboral. Mantén tu ilusión en lo que quieres.

Trabajo: La rueda de la fortuna te acompaña para lograr la evolución y el éxito en lo económico y laboral.

Salud: Malestar en la garganta.

Amor: Conflictos y peleas donde sales vencedor, vences a tu competidor. Firmas de documentos.

Parejas: Cuidado con lo que haces para lograr algo. Crece la confianza pero todo depende de lo que digas.

Solteros: Tendrás mucho trabajo y sentirás que no te pagan por ello. Los valores morales serán más importantes para ti.

Mujer: Necesidad de encontrar una persona estable. Amigo que te invita a salir de noche. Celebraciones y alegrías.

Hombre: La esperanza no la pierdas. Cambios en tu casa. Compra de vehículo. Se concreta algo.

Consejo: Escucha consejo de personas sabias.

Acuario

Palabra clave: Estrellas.

Número de suerte: 842

Mantén tu firmeza en las palabras que dices. Te conectas con personas del extranjero. Deseos de irte de tu casa. Celebraciones alegrías. Concretas una entrevista. Nuevas oportunidades. Estas en la búsqueda de un cambio. Cosas nuevas en tu mente. Llegas acuerdo con un familiar cercano o pareja.

Trabajo: Te encuentras con la realidad de tu vida en sitio de trabajo. No podrás comprender una decisión.

Salud: Virosis.

Amor: Sueños que se hacen realidad. Viajes de ida y vuelta. Resultado parcial no es todo lo que esperas.

Parejas: Persona joven que viene por gasto o en busca de un dinero que considera suyo. Buenas noticias.

Solteros: Recibes mensaje de una persona joven. Un hombre de poder o de mucha sabiduría que te ayuda.

Mujer: Logros y triunfos. Poder en dinero que llega a tus manos. Ganancias temporales en la que debes ahorrar.

Hombre: Comienza una temporada de cambios en lo económico. La prosperidad y riqueza esta de tu lado.

Consejo: Deja las dudas.

Piscis

Palabra clave: Cuidar.

Número de suerte: 591

No te desesperes. Deja el miedo. Sigue adelante que nada te detenga. Sale el sol en tu camino con mucha alegrías. Preparas un viaje. Algo con amantes que debes ver bien. Ten calma y paciencia con una persona cercana. Nuevas proyecciones. La vida te da buenas nuevas en lo económico. Avances.

Trabajo: Llamada de un hombre que te hace una propuesta de un trabajo o negocio. Un nuevo ciclo que se activa.

Salud: Malestar respiratorio.

Amor: Debes estar seguro (a) en lo que quieres hacer. Llegan cosas positivas en lo laboral. Reconciliación.

Parejas: Deja las dudas con tu pareja. Nuevos pensamientos. No te quedes detenido (a). Ve lo bueno de la vida.

Solteros: Deja los miedos en tu entorno enfrenta las cosas. Analiza lo que quieres hacer. Nuevas personas a tu lado.

Mujer: La felicidad a tu lado. Escucha consejo. Tú haces lo que quieres nadie te detiene. Cambio de look.

Hombre: Nuevas personas en tu vida. Te conectas con personas del pasado que debes perdonar.

Consejo: No olvides a los que te ayudaron.