Colombia Gustavo Bolívar se disculpó por tuit sobre votos de venezolanos

El senador Gustavo Bolívar, fue blanco de críticas luego de publicar un tuit donde afirmaba que con el Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos, el gobierno de Iván Duque, pretendía cedular a las personas de nacionalidad venezolana para obtener votos en las próximas elecciones.

“A Venezolanos los tratan como parias, los culpan de ntra inseguridad q es endémica y centenaria y los excluyen de las vacunas. Pero como vienen elecciones Duque les ofrece nacionalidad. Lo mismo hizo Chávez, cedular colombianos para asegurar votación. Cada vez más castrochavistas”, escribió Bolívar en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el senador de la Colombia Humana estaba muy equivocado, pues esta medida que cobijará a los venezolanos, no les dará el derecho al voto en las próximas elecciones, ni siquiera les otorgará la nacionalidad, pues para quienes quieran regularizarse, deberán esperar cinco años para poder obtener su residencia y tener derecho a votar.

Por esta razón, Bolívar ofreció excusas, y aclaró que no es xenófobo, como muchos han pensado luego de su publicación. “Ofrezco disculpas por este trino, que no es xenófobo porque nunca lo he sido, pero sí tiene una imprecisión a cerca de la cedulación”, escribió el senador en su cuenta de Twitter.