Colombia Hijo de Carlos Holmes sería el nuevo viceministro de Defensa

El legado de Carlos Holmes Trujillo en el Ministerio de Defensa podría ser aún mayor, pues a pesar de su muerte el pasado mes de enero, su apellido continuaría en las filas de la cartera, con su hijo, Camilo Trujillo.

Según lo dio a conocer la FM, fuentes de la política confirmaron que el hijo del ministro fallecido será el viceministro de Defensa, y estaría bajo las órdenes de Diego Molano, el sucesor de su padre en la cartera.

Al parecer, el Centro Democrático sí habría aceptado que es una posibilidad latente la llegada de Trujillo, quien es abogado con estudios en negocios internacionales y además es oficial de la reserva de la Policía Nacional.

Es de anotar que Trujillo últimamente ha utilizado sus redes sociales para divulgar importantes acontecimientos de la cartera, y demuestra su apuesta por la seguridad del país, situación que evidenciaría más su inminente llegada.

“Felicitaciones a la @PoliciaColombia por la operación en la que resultó dado de baja alias ‘Marihuano’, segundo cabecilla del Clan del Golfo”, escribió.

El rumor de su llegada ha generado polémica en el país, pues muchos aseguran que la muerte de un servidor público no le da el derecho a un familiar a ocupar uno de sus cargos.

¿El luto da experiencia laboral? O, ¿Cuál es el mérito del hijo de Carlos Holmes Trujillo para llegar al ministerio de defensa? — Manuel Alejandro. (@soy_patojo) February 10, 2021

Por: 30 Minutos

Autor: Julián Medina

Fecha de publicación: 2021-02-10 15:58:48

