México | Diputadas de Morena demandan que no haya impunidad en el caso de Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual

Diputadas federales de Morena exigieron que en el caso de Félix Salgado Macedonio, candidato de su partido a la gubernatura de Guerrero, no haya impunidad.

Por ello, hicieron un llamado a la Fiscalía de Guerrero a que realice una exhaustiva investigación para aclarar y, en su caso, fincar responsabilidades por las omisiones en la integración de las carpetas de investigación relacionadas con las denuncias en contra de Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual.

Lorena Villavicencio Ayala, Laura Imelda Pérez Segura, Wendy Briceño Zuloaga y Rocío del Pilar Villarauz Martínez, dijeron que preocupa e indigna que, no obstante que existen acusaciones y denuncias que han sido documentadas, no haya una investigación seria, debidamente fundada y sustentada para integrar la carpeta de investigación y determinar en definitiva, la procedencia o no de la acción penal en contra de Salgado Macedonio.

Indicaron que las acusaciones de violación en contra Salgado Macedonio son muy graves y más para quien aspira a ocupar un cargo público de elección popular, en el que se debe demostrar no solo sus capacidades y experiencia, sino su probidad y honestidad.

“La ocupación de un cargo público reviste de gran importancia, razón por la cual, se debe garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar y permanecer en dichos cargos”, dijeron las diputadas a través de un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Dijeron que como legisladoras de la paridad de género no pueden permitir un círculo de impunidad, “trátese de quien se trate”.

Por ello, consideraron que resulta importante que la Fiscalía General del estado de Guerrero, lleve a cabo una indagatoria seria contra el ex fiscal y todos los servidores públicos involucrados que conocieron de las denuncias e integraron la carpeta de investigación y saber si tienen responsabilidad o no, ya que se sabe que hubo la sustracción de la referida carpeta y una omisión grave en el cumplimiento de su responsabilidad legal.

“El objetivo es que no exista impunidad y se demuestre que las autoridades del estado de Guerrero están comprometidas para combatir eficazmente la violencia sexual y de género”, señalaron.

Asimismo, hicieron un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, inicien una queja de oficio para investigar presuntas violaciones a derechos humanos en el caso de la periodista víctima de la presunta agresión del senador Félix Salgado Macedonio, y de otros casos que resultaren, por las omisiones de las autoridades encargadas de la procuración de justicia en el estado de Guerrero.