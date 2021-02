«Once Upon a Time in Venezuela» quedó fuera de los Óscar

El documental Once Upon a time in Venezuela, dirigido por Anabel Rodríguez Ríos, no entró al “shortlist” (lista de preseleccionados y de la que se escogen los nominados) de las categorías por las que eran elegibles: Mejor Largometraje Documental y Mejor Película Internacional.

El 15 de marzo se conocerán las nominaciones de los premios de la Academia, previstos para el 25 de abril. No se conocen detalles de cómo se realizará la ceremonia.

La película, que se filmó durante cinco años, sigue la vida de los habitantes del Congo Mirador, un pueblo de palafitos a orillas del Lago de Maracaibo que, entre la sedimentación del agua y el abandono de las autoridades, desaparece por la migración de sus habitantes que no tienen otra opción.

Once Upon a Time in Venezuela recorrió más de 25 festivales internacionales, entre los que destaca el Festival de cine de Sundance, el Festival Internacional de Cine Documental de Canadá Hot Docs, el mayor encuentro de documentales de Norteamérica; Festival de Cine Documental de Hot Springs, donde triunfó como Mejor Documental Internacional, y el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA). En su trayecto se llevó, en total, 8 premios.

A los cines de Venezuela llegó el 27 de enero, inmediatamente después de que Nicolás Maduro señaló que los centros culturales y cines pueden trabajar dentro del esquema 7+7 (una semana de flexibilización y una semana de cuarentena radical).

Desde finales del año pasado realizaron una campaña de recaudación de fondos, destinados al mercadeo de la película y poder captar la atención de la mayor cantidad posible de miembros de la Academia. Asimismo, conformaron un equipo liderado por el publicista Adam Segal.

Sin embargo, en el renglón Mejor Película Internacional, tres cintas latinoamericanos pasaron este filtro, por lo que aún tienen posibilidades de lograr una nominación: el documental chileno El agente topo (2019), de Maite Alberdi; el filme mexicano Ya no estoy aquí (2019), dirigida por Fernando Frías, y la película guatematelca La llorona (2019) de Jayro Bustamante.

800 Noticias