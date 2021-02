¡Polémica! El novio de Marjorie De Sousa quiere que Matías le diga “Papá”

El romance de la actriz Marjorie de Sousa con el empresario Vicente Uribe sigue dando de qué hablar, pues a casi dos meses de que se hiciera pública su relación sentimental, el segundo no dudó en confesar qué es lo que espera de su futuro en la relación con la venezolana y su hijo Matías Gil, fruto de su matrimonio con el actor argentino Julián Gil.

Según lo que dijo el mismo Uribe, espera que Matías le diga “papá”, pues es algo “completamente normal” dentro del proceso que ahora están viviendo como pareja, aunque aclaró que aún no ha sucedido.

“Para que se creen esos vínculos se necesita de mucho tiempo, yo llevo meses conviviendo con Mati, es un niño hermoso; él me ve como un amigo grande. Entonces aún no pasa eso, pero en algún momento se va a dar, si la relación y la convivencia siguen creciendo; es un proceso completamente natural (…) Me llevo muy bien con el niño, lo quiero mucho, me quiere mucho y estamos creando vínculos muy padres”, dijo Uribe en entrevista con la periodista Ana María Alvarado.

Asimismo, recalcó que los problemas financieros que está teniendo actualmente no han afectado en lo más mínimo su relación con la criolla, sino todo lo contrario.