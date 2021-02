Presentan en el Senado de EEUU una resolución para ratificar reconocimiento a Guaidó

Un grupo de senadores de EEUU presentó este martes ante el Congreso una resolución bipartidista para ratificar el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, aunque la administración de Joe Biden ya había declarado que reconoce al líder opositor como mandatario.

El documento fue firmado por por senadores demócratas Bob Menéndez, Dick Durbin y Ben Cardin; Marco Rubio, Ted Cruz y Rick Scott por los republicanos, reseñó Infobae.

Dichos congresistas denunciaron además la «falta de elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela, así como la continua erosión de la democracia y del estado de derecho», por lo que reiteraron su reconocimiento a la Asamblea Nacional del 2015 como «la última institución democrática que queda en Venezuela».

Rubio, entre tanto, señaló: «Mientras que el régimen narcoterrorista de Maduro continúa redoblando sus esfuerzos por mantener su control ilegítimo del poder, el Senado de Estados Unidos está enviando un gran mensaje bipartidista reafirmando su apoyo inquebrantable al presidente interino Guaidó».

Scott por su parte, recalcó que Maduro «es un dictador despiadado que asesina y oprime a su propio pueblo. Como Senador de los Estados Unidos por el estado de la Florida, he hecho de la lucha por la libertad en América Latina y en todo el mundo una prioridad y no me detendré hasta que el pueblo de Venezuela vea un nuevo día con democracia».

Dicha iniciativa está en alineada con la postura de la administración de Biden, que ha reiterado su voluntad de continuar apoyando a Guaidó, continuando así el reconocimiento como presidente interino que adoptó el expresidente Donald Trump en enero de 2019.

De hecho, Trump recibió a Guaidó en enero del año pasado en la Casa Blanca, pero además lo invitó a su último discurso en el Estado de la Unión.

El gobierno demócrata, por su parte, ha insistido en que no planean «contactos directos» con Maduro, al menos a corto plazo.