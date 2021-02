Vecinos de bloques de Oropeza Castillo denuncian bote de aguas blancas

Guarenas.- Habitantes de los bloques 18-1, 18-2 y 19 de la Urbanización Oropeza Castillo de Guarenas, en el estado Miranda, denunciaron este martes, 9 de febrero, que desde hace más de un mes les afecta un bote de agua potable.

El agua limpia sale por varias grietas en el asfalto de los estacionamientos y aceras de las tres edificaciones, por lo que presumen que la tubería principal está fracturada en varios puntos. La situación ha sido denunciada en varias oportunidades a Hidrocapital; sin embargo, hasta el momento no han obtenido respuesta alguna.

«Desde Hidrocapital enviaron unas cuadrillas, la primera vez que vinieron alegaron que había que colocarle una faja al tubo. Otras dos veces más han venido pero no hacen nada, ven el bote de agua y se van. Un grupo de vecinos fueron a las oficinas de esta institución y no ha habido respuesta, por no estar trabajando», detalló a El Pitazo Edilexy Edemburgo, vocera de la comunidad.

LEE TAMBIÉN Bote de aguas blancas en Coro tiene 9 meses mientras sus habitantes padecen sed

De acuerdo con lo indicado por los afectados a este medio de comunicación, el bote de aguas blancas comenzó en pequeñas cantidades y actualmente se observa gran cantidad de líquido que emana de los suelos.

«Las aceras se están agrietando cada vez más, así como la entrada a los estacionamientos. Pedimos a las autoridades atender esta situación con urgencia. Tenemos que esto pueda traer daños estructurales a los edificios», indicó el vecino Rover Armas, visiblemente preocupado.

Mientras el agua se desperdicia en este punto, otras comunidades de Guarenas se mantienen sin agua. Por ejemplo, los habitantes de la urbanización Ciudad Casarapa contabilizan este martes 11 días sin el servicio.

Lidk RodeloGran Caracas

Lidk RodeloGran Caracas