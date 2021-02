Adriana Azzi: Horóscopo del 11 de febrero de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 11 de febrero de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Escuchar

Número de suerte: 789

Coordina bien las metas. El dinero puede llegar de donde menos lo esperas. No confías en nadie. Ten calma no discutas. No luches tanto. Embarazo de una mujer muy querida. Piensa bien lo que vas hacer. Haz meditación. Mudanza. Movimientos. Prudencia. Astucia. Discusiones.

Trabajo: Una nueva relación laboral que te favorece. Cambios en tu trabajo. Te llaman de otro empleo.

Salud: Alergias en la cara

Amor: Firmas un documento por vivienda que te trae alegrías. Estas pendientes de un documento.

Parejas: Estarás en una sitio donde hay una discusión familiar no te metas. Algo con compra de vehículo.

Solteros: cambio de vivienda. Irás a un hospital y no serás atendido. Cuidado a quien le pides ayuda.

Mujer: Buenas relaciones en tu entorno o con vecinos. El amor es estable con quien estas. Manifestaciones en tu vida.

Hombre: Tendrás duda de algo que estás haciendo y no lo ves claros. Celebraciones con amigos.

Consejo: Busca alternativa para vencer obstáculo.

Tauro

Palabra clave: Renacer.

Número de suerte: 788

Pondrás puntos claros en una reunión. Te llaman de una empresa importante. Recibes alegrías y celebraciones. No estés celoso de situaciones que no son. Debes quererte un poco más. Nuevas oportunidades. Cambios en tu vida. No te encierres en tonterías. Algo con un jardín o bote de aguas.

Trabajo: Recibes un mensaje, cuidado como lo interpretas. Mujer de poder que te llama de noche.

Salud: Revisar dolores de piernas.

Amor: Tomas una decisión importante en tu vida deja las amistades negativas. Cambios que no te gustan de tu pareja.

Parejas: Hecho curioso en una farmacia con varias personas. Inicias un tratamiento nuevo.

Solteros: Recibes un dinero que estaba pendiente de una inversión. Reuniones con amigos del pasado.

Mujer: Alegrías ya que solucionas un problema. Una nueva relación que te trae alegrías. Cambio de imagen.

Hombre: Conocidos o persona con experiencia que te orienta en algo que quieres. Cuídate más.

Consejo: Cambia lo que debas cambiar.

Géminis

Palabra clave: Yo.

Número de suerte: 119

Atento con personas cercanas. Sientes que los asuntos no tienen solución. Tienes carga espiritual. Algo con una tarjeta de crédito. Cambios en tu vida y algo favorable. Cuida tu dinero y recurso. Debes reforzar lo que eres. Cambio en lo físico y personal. Debes poner disciplina en lo que haces.

Trabajo: Encuentras apoyo en lo que estás haciendo. Compañera que te da la ayuda en algo que buscas.

Salud: Mejorando.

Amor: Deberás ayudar a una mujer en algo que quieres. El amor llega a tu vida pero cuidado con los compromisos.

Parejas: La rueda de la fortuna está a tu lado. Éxito. La vida dará un cambio completo

Solteros: Un hombre en tu vida joven que te pide algo y no sabrás qué hacer. Escucha música eso te da tranquilidad.

Mujer: Éxito y logros en tu vida. Nuevas oportunidades. Alguien te da un concejo y tomar decisiones oportunas.

Hombre: Llega el amor a tu vida. Hecho curioso con número en una hoja que te da suerte. Cuidado con lo que dices.

Consejo: Pon en su lugar a cada quien.

Cancer

Palabra clave: Infinito

Número de suerte: 590

Te vas con un hijo. Cambios en tu vida y cosas favorables. Cuida tu dinero o recurso. Debes reforzar lo que tú eres. Cambio en lo físico y personal. Debes poner disciplina en lo que haces. Te destacas por tu dinamismo y entusiasmo en lo que haces. No seas tan presumido (a).

Trabajo: Un compromiso que debes mantener o responder. Cuidado no te detengas el éxito llega a tu vida.

Salud: Hacer dieta.

Amor: Cierras un ciclo. Una señal que te dan y debes recibir. Estás en este momento con la persona soñada.

Parejas: Algo con un mensaje que te trae una noticia. Cambios. Remodelaciones. Matrimonio o embarazo.

Solteros: No permitas que otros digan lo que hace. No cuentes nada de tus proyectos. Cuidado con las personas casadas.

Mujer: Tu vida espiritual se activa. El poder y la fuerza está de tu lado. Hermanos que te necesitan.

Hombre: Deberás hacerte una limpieza espiritual. Sabrás escoger lo que quieres en una reunión. Algo llega a su final.

Consejo: Analiza tu yo interno.

Leo

Palabra clave: Definición.

Número de suerte: 489

No vayas detrás de lo que no te favorece. Debes aprovechar lo que tienes en las manos. Haz algo distinto en tu vida o con quien estas. Busca la paz en tu casa. Alguien del pasado que llega a tu vida. Hecho con una ramas. Recibes un detalle. Nuevas emociones. Te alejas de personas negativas.

Trabajo: Te sentirás que hay que esforzarse, un poco más en lo que haces. Mejoras en lo laboral.

Salud: Dolor estomacal.

Amor: Controla los celos. Quieres casarte y tener una familia. Copas celebraciones. Cancelas un dinero.

Parejas: No discutas en la calle. Algo que fluye y te llega lo económico. Compañeros que te buscan.

Solteros: No pierdas el tiempo en cosas que no te trae nada bueno. Dejaras a personas negativas. Compra de una mercancía.

Mujer: Conversación con una mujer donde te pondrán nueva reglas. Algo con una tarjeta de invitación.

Hombre: Asistirás a sitio donde hay mucha gente, que debes tener cuidado. Debes asumir la responsabilidad.

Consejo: Es mejor pensar con la cabeza que con las emociones.

Virgo

Palabra clave: Decoración.

Número de suerte: 700

Atiende tu mundo espiritual te apartaste de ellos. Familiares que te necesitan. Inviertes un dinero que te cancelan. Luchas internas. Deja de pensar y solucionar las cosas. Se hace justicia en lo que estás pasando. Deja los miedos. Sientes que lo que ganas no te alcanza.

Trabajo: Algo que estas esperando que llega con sorpresa o con algo que no esperabas.

Salud: Equilibrio.

Amor: Habrá una reconciliación. Te llega una información importante. Debes ampliar los pensamientos.

Parejas: Debes respetar para que te respeten. Acompañas a una amiga a picar una torta.

Solteros: La fuerza del sol está contigo para negocios. Necesitas un descanso. Debes pensar antes de actuar.

Mujer: Logras tus objetivos. Llamada por un empleo. Hecho curioso con la imagen de un Ángel.

Hombre: Nuevos impulso para cambiar algo. Pones las cosas en orden. La rueda de la fortuna cambia todo a tu favor.

Consejo: Recuerda que las cosas se planifican.

Libra

Palabra clave: Precaución.

Número de suerte: 382

Habrá una reconciliación. Te llega una información importante. Debes ampliar los pensamientos. Debes respetar para que te respeten. Te invitaran a una celebración de cumpleaños. Buenas noticias. Mensaje importante. Fuerza a tu lado para que sigas en la lucha. La fuerza del sol está contigo.

Trabajo: Vienen buenas etapas. Tendrás movimientos con sociedades. Compras y venta de vehículos.

Salud: Malestar en el pecho.

Amor: Personas especiales que te hacen sentir importante en momentos dados. Debes recordar la honestidad.

Parejas: Debes tomar decisiones en tu vida para que todo siga adelante. Recibes un dinero que una persona te debe.

Solteros: Un trabajo extra. Un hombre que te ayuda en un negocio que quieres hacer.

Mujer: Tendencia a la libertad. Equilibra las energías. Arreglos de papel. Evita el materialismo.

Hombre: Te sentirás atractivo y con mucho carisma. Cuidado con malos comentarios. Te sientes muy agotado tienes que cambiar.

Consejo: Piensa antes de hablar.

Escorpio

Palabra clave: Afán.

Número de suerte: 971

Necesitas un descanso. Solución a problemas laborales. Nuevas oportunidades que están por venir. Nuevas ideas. Posible cambio de carrera. No sabes qué hacer con algo que te dicen. Se activa el amor. Tensión por actividades no planificadas. Cuidado con ser tan materialista.

Trabajo: Analiza muy bien la comunicación que llega del extranjero o con persona extranjera.

Salud: Hacer exámenes.

Amor: Sensación de vacío y soledad. Te mostraras antipático (a) en una reunión. Se debe hacer las cosas correctamente.

Parejas: Buenas intenciones en tu vida y cambios. Ayuda. Alegrías y celebraciones.

Solteros: Tendrás tranquilidad ya que le prestas atención a la verdad. Mucha fuerza espiritual en tu entorno.

Mujer: Una persona que te piensa mucho. Alguien que se va de tu vida. Nuevos mensajes en tu entorno.

Hombre: Una situación económica. Harás algo por tus derechos. Nuevos hechos en tu casa. Ponle fuerza a lo que haces.

Consejo: La vida es un ir y venir todo tiene un fin.

Sagitario

Palabra clave: Dudas.

Número de suerte: 289

Figura materna que te da consejo. Nuevos sucesos en tu vida social. Obstáculos que debes enfrentar para lograr algo que quieres. Preocupación por un familiar de la tercera edad. Discusión con una mujer de tu comunidad. Proyectos que se hace realidad. Te solucionan un problema.

Trabajo: Tendrás alivio o tranquilidad ya que lo que iba a pasar en tu sitio de trabajo se detuvo.

Salud: Sin novedad.

Amor: Controla las malcriadeces. Romance imprevisto. Deberás compartir más con tu pareja.

Parejas: Debes regresar. Buscas a tus hermanos (a). Inicias un nuevo empleo. Hijo que se va de tu lado.

Solteros: Evolución en lo que inicias. Hay una situación difícil y lo enfrentas por ti y tu familia.

Mujer: Dinero que llega por negocio. Romance con persona recién conocida.

Hombre: Asunto relacionado con un mecánico se complica. Toma de decisiones. Aprenderás a decir no.

Consejo: Inicias un nuevo ciclo.

Capricornio

Palabra clave: Sueños.

Número de suerte: 241

Cambios en una decisión ya tomada. Éxito. Alegrías por mudanza. Celebraciones. Embarazo en puerta. Cuidado con el exceso de peso. Cambios en la alimentación. Te agradecerán unas críticas constructivas. Las cosas están lenta pero satisfactoriamente bien.

Trabajo: Pendiente con la responsabilidad que tienes en los demás. Estarás apostando a algo que vas a ganar.

Salud: Con equilibrio.

Amor: Has que las cosas sean más fácil en tu entorno familiar. Te sentirás con el bello subido o el auto estima.

Parejas: Asunto relacionado con mecánico que se complica. Fuerte sensación de que estás frenado.

Solteros: Toma de decisiones. Aprenderás a decir no. Te libras de ataduras. Cambios en tu ambiente familiar.

Mujer: Una persona cercana que te observa mucho. La suerte está de tu lado. Atiende un poco más a tus hijos.

Hombre: Tanto descontrol en el hogar te arruinara los planes. Mudanzas. Triunfo económico.

Consejo: Controla la ansiedad.

Acuario

Palabra clave: Apariencia.

Número de suerte: 078

Preocupación por problema. Noticias agradable de alguien que está en el extranjero. Crecimiento personal. Estás en la búsqueda del equilibrio. Persona falsa en tu entorno de trabajo. Nuevos consejos para un día. Exceso de responsabilidad te ponen de mal humor.

Trabajo: Nuevos proyectos con empresas del gobierno donde darás todo lo que sabes. Compra de vehículos.

Salud: Indigestión.

Amor: Aprende a quererte más a ti mismo. Relación platónica. Sal de la rutina. Compra de flores.

Parejas: Cambios y transformaciones. Te enterarás de que una mujer que conoces habla mal de ti.

Solteros: Nuevas expectativas. Armonía especial. No dejes la cama sin tender.

Mujer: Descubres trampas de ser querido. Hombre traicionero que descubrirás antes de hacer una negociación.

Hombre: Estarás en una conversación aburrida. Cuidado con los excesos. Controla el mal genio.

Consejo: Escucha opiniones distintas.

Piscis

Palabra clave: Fe.

Número de suerte: 330

Amigo (a) del pasado que busca tu apoyo. Viajes con la familia por paseo. Activa tu vida espiritual. Es el momento de vivir emociones. Escuchas una conversación que te molesta. Indecisiones por algo persona. Te sientes atado (A) en un lugar. Recibes unos alimentos de alguien desconocido.

Trabajo: No te precipites. Alegrías en una oficina por un empleo. Cuidado con los cuestionamientos debes escuchar a los demás.

Salud: Problemas de alergias.

Amor: La vida te premia con un gran amor. Decepción de alguien querido. Compras necesaria.

Parejas: Todo lo que te había generado dolor y tristeza cambia. Se fortalecerá tu fe. Arreglas en asunto legal.

Solteros: Un acuerdo con equilibrio emocional. Abogado (a) positivo. Dinero o préstamo que consigues.

Mujer: Asunto ligado a un carro. Temor por mentira del pasado. Verás algo en un centro comercial.

Hombre: Asistirás a una reunión que

Consejo: Se constructivo (a) y positivo (a).

NOTICIAS AL DIA Y A LA HORA