Colombia ‘Bella’ se perdió en Belén Rosales y sus dueños la están buscando, ¿la ha visto?

Esta perrita se perdió en la noche del pasado miércoles 10 de febrero en el barrio Belén Rosales de Medellín.

Responde al nombre de ‘Bella’ y tiene 3 meses.

Sus dueños la están buscando.

Si la ha visto o sabe de su paradero, le agradecen se comunique a los números: 3164107248-3167597093.

¡Difunde!.

Lea también:

Buscan a los dueños de este perrito o un hogar, fue encontrado en la 80 con la 35 en Medellín via @@minuto30com https://t.co/HcqyJVwLdn — Minuto30.com (@minuto30com) February 11, 2021

The post ‘Bella’ se perdió en Belén Rosales y sus dueños la están buscando, ¿la ha visto? first appeared on Minuto30.com.



Por: 30 Minutos

Autor: Susana Cogua

Fecha de publicación: 2021-02-11 12:40:55

Fuente