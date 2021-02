Colombia Lo que hay detrás es plata y es una trampa: Diosdado Cabello al anuncio de Duque sobre legalización de venezolanos

Luego de que el presidente de Colombia -Iván Duque- anunciara la propuesta de estatuto especial de inmigración a venezolanos, para que puedan legalizarse, bajo ciertos parámetros, el diputado y primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela -PSUV-, Diosdado Cabello, arremetió contra el anuncio de Duque y emitió fuertes críticas.

Y es que de acuerdo a medios locales, durante su programa televisado ‘Con el Mazo Dando’, Cabello señaló que: “Detrás de ese anuncio del señor, su presidente colombiano, lo que está es la plata”; asimismo, aseveró que ese anuncio de Duque es una “trampa” y que no va a beneficiar a nadie. “Dentro de seis meses, ustedes verán los resultados de esa decisión”, remarcó.

Previamente en Minuto30: ¡Atención! Colombia lanzó ‘salvavidas’ para que venezolanos puedan legalizarse, bajo ciertos parámetros

También, cuestionó que “después de una campaña de desprestigio de los venezolanos afuera, ahora y que le van a regularizar su situación” y, además, relacionó a Duque con narcotráfico.

Por otra parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, también arremetió contra Duque por hablar de narcotráfico en Venezuela y decir que “lo que hay en ese país es una narcodictadura”, a lo que Arreaza le respondió que: “Iván “cara de tabla (descarado)” Duque: el hombre de la Ñeñe política, el que propicia el aumento de la producción de drogas, el candidato financiado por los narcotraficantes más grotescos, el que dirige un narco-gobierno, osa hablar de drogas en Venezuela.”

Iván "cara de tabla (descarado)" Duque: el hombre de la Ñeñe política, el que propicia el aumento de la producción de drogas, el candidato financiado por los narcotraficantes más grotescos, el que dirige un narco-gobierno, osa hablar de drogas en Venezuela. https://t.co/QDA3xma2I6 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) February 11, 2021

Lea también: Petro respaldó a Duque en la propuesta de estatuto especial de inmigración a venezolanos

The post Lo que hay detrás es plata y es una trampa: Diosdado Cabello al anuncio de Duque sobre legalización de venezolanos first appeared on Minuto30.com.



Por: 30 Minutos

Autor: Susana Cogua

Fecha de publicación: 2021-02-11 15:48:09

Fuente