Ecuador pone fin a la visa Unasur de los venezolanos

Caracas. El 28 de enero la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la reforma de Ley Orgánica de Movilidad Humana, que entró en vigencia el martes 9 de febrero, lo que supone un cambio en los procesos migratorios. Entre ellos destaca que la visa Unasur dejará de tener validez para las personas de los países de América del Sur que ingresaron a suelo ecuatoriano con la intención de establecerse.

El cambio perjudica a un conjunto de venezolanos sin suficientes recursos para optar por otras visas, sobre todo ahora en tiempos de COVID-19, en que han mermado sus finanzas. La visa Unasur ha sido desde su entrada en vigencia la más solicitada por esta población precisamente por ser la más económica: 250 dólares.

Sin embargo, aquellos que poseen la visa Unasur vigente podrán continuar de manera regular dentro del territorio ecuatoriano hasta su fecha de vencimiento. De acuerdo con la cancillería ecuatoriana, los extranjeros cuya estadía regular o sus visas vencieron entre el 19 de marzo de 2020 y el 21 de enero de 2021 pudieron obtener una cita para la renovación de la Visa Unasur.

Pero de ahora en adelante, ya no podrán renovarla. Entonces tendrán que optar por alguna de las otras visas de Ecuador (residencia permanente, temporal, estudiante, turista).

Opciones de visas más caras

El abogado especializado en temas migratorios Oscar Padrón explicó a El Pitazo que la eliminación de la visa Unasur viene tras la reforma de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, pese a que se expresó en diciembre de 2020 que la nueva propuesta era considerada anticonstitucional.

«En el periodo en el que se devolvió esa propuesta en diciembre, la técnica legislativa acogió las observaciones y no hubo mayor información de cómo se discutió esa ley, puesto que Ecuador estaba inmerso en una campaña política por las elecciones y de la noche a la mañana apareció la ley en Gaceta», expresó.

El abogado explicó que con la reforma se elimina el capítulo dos, en donde se contemplan los acuerdos internacionales y el reconocimiento del ciudadano sudamericano.

«Ya no existe esa integración sudamericana y, por ende, también ocurre que las visas de regularización a las que optan los venezolanos casi duplican su precio. La visa temporal pasó de 200 a 400 dólares, mientras que la permanente de 250 a 500 dólares«, precisó Padrón.

Obstáculos para los venezolanos

La Visa de Residencia Unasur, disponible desde 2017, permitía a migrantes provenientes de otros países de América del Sur establecerse de forma temporal en el territorio ecuatoriano. Sus portadores podían optar por un puesto de trabajo, acceso a salud y estadía de manera regular en el territorio por el tiempo de vigencia el documento (dos años).

Debido al tiempo de espera de los trámites en Venezuela, muchos ciudadanos se han visto en la necesidad de abandonar el país sin poseer sus documentos de identidad, lo que les impide optar por un estatus migratorio regular en su país receptor.

Entre los recaudos para optar por la visa Unasur destacaban el pasaporte vigente, certificado de antecedentes penales vigente y apostillado; documentos a los que muchos venezolanos no han tenido fácil acceso.

Pérdidas para los venezolanos

El presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, Daniel Regalado, expresó a El Pitazo que la decisión de reformar la Ley Orgánica de Movilidad se tomó de manera apresurada, afectando a aquellos venezolanos que se encontraban en el proceso de tramitación de la Visa Unasur.

«Las personas que tenían la cita para la visa ya han recibido la noticia de que no pueden tramitarla, y les han dicho que deben pagar 200 o 300 dólares más para optar por la permanente; y eso solo para quienes cuentan con los requisitos para esa visa (…) Perdieron un proceso de regulación y migratorio, porque ya eso no sirve, puesto que no lo hicieron inclusivo. Esto es horrible, es denigrante«, expuso.

Ecuador es uno de los principales receptores de migrantes forzosos venezolanos en América Latina, con al menos 415.835 ciudadanos, según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Daniela CarrascoMigración

