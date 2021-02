EEUU | Cubanos rescatados en isla desierta pasan a custodia de Inmigración de EEUU

Los tres cubanos que fueron rescatados de una isla deshabitada del archipiélago atlántico de Bahamas, donde pasaron 33 días y sobrevivieron a base de comer cocos y ratas, se encuentran bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense, informaron este miércoles las autoridades.

El servicio de la Guardia Costera del sureste (USCGSoutheast) dijo en Twitter que los cubanos, dos hombres y una mujer, fueron trasladados hoy desde el hospital Lower Keys Medical Center, en Cayo Hueso, extremo sur de Florida, a un centro de inmigración en Pompano Beach, en el condado de Broward, aledeaño al de Miami-Dade.

Según había informado anteriormente la Guardia Costera, los náufragos, rescatados el martes de la diminuta isla bahamense de Anguilla Cay, no presentan heridas de gravedad.

#Update Hoist video from @USCG #Clearwater rescue aircrew lifting the three survivors from island off Anguilla Cay. #SAR #Ready #relevant #Responsive pic.twitter.com/DchJH5fFCu

