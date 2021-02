México | AMLO alerta a migrantes que EUA mantiene deportaciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los migrantes centroamericanos a que no se dejen engañar porque el cambio anunciado en la política migratoria en Estados Unidos no se realizará de un día para otro por lo que continúan las deportaciones.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que los traficantes de personas o los denominados “polleros” les cobran por llevarlos hasta la frontera norte, pero luego hasta los abandonan.

“Se piensa que hay puertas abiertas y que el gobierno va a regularizar a todos, tengo la obligación de decirles que hay esa política y son muy buenas las intenciones, y lo celebro, pero el mismo presidente (Joe) Biden me ha informado que les va a llevar un tiempo el definir su política migratoria, que no es que todos pueden ir Estados Unidos Estados Unidos y serán regularizados, no hay una definición en lo concreto, es una política, falta la aplicación de esa política”, señaló.

“Decirles incluso que continúan las deportaciones como se daban en el gobierno anterior, el mismo número porque no se puede modificar la política migratoria de un día para otro… Que tengan los hermanos migrantes esta información para que no se dejen engañar por los traficantes de personas que les pintan un mundo color de rosa, que no es así,”, alertó.

Señaló que le propuso a su homólogo estadounidense Joe Biden apoyar con acciones de desarrollo a los pueblos de Guatemala, Honduras y de El Salvador para desalentar la migración.

Manifestó que México no le apuesta a iniciativas como el Plan Mérida, en donde enviaban helicópteros artillados sino que se busca apoyo para el desarrollo.