Perú | Candidato al Congreso Franco Vidal denuncia atentado político en su contra

Franco Vidal, joven abogado Candidato al Congreso de la República con el número 26 por el Partido Avanza País de Hernando de Soto, denunció frontalmente un “atentado político en su contra”, luego del brutal incendio de una minivan estacionada frente a una casa simpatizante con el Partido Político al cual pertenece. “Invoco a que los grupos políticos actúen con transparencia, decencia y no con conductas delictivas”, enfatizó.

“Jamás en mi vida he sufrido un atentado político. El día de hoy, por primera vez, cerca de las 5:40 a.m., me percato de que la camioneta se estaba incendiando. No es una camioneta de nuestro partido, ha habido una equivocación, el vehículo es de una persona ajena al partido y no sabemos si empatiza con Hernando de Soto, solo tuvo la mala suerte de dejar ahí su vehículo y que lo confundan como miembro de la campaña, pues su domicilio muestra pintas autorizadas apoyando su campaña. En política no hay coincidencias, se han confundido de vehículo y han atentado contra una persona que es ajena al partido, realmente me apena muchísimo que esto ocurra”, expresó Vidal.

“SÉ QUE HAY MUCHA MALDAD”

El joven Candidato negó que este acto delictivo sea una coincidencia y afirmó que la Policía Nacional del Perú ya se encuentra investigando el grave delito. “Quiero decirle a los grupos políticos que manejemos la campaña con mesura, de forma alturada, que el debate sea de ideas, que se utilicen los campos de debate para demostrar qué grupo político merece ser gobierno. A mis 26 años, estoy en un escenario político en el que sé que hay mucha maldad. Considero como joven que el mayor precio que podemos pagar por desentendernos de la política es ser gobernados por los peores”, indicó.

Asimismo, Vidal sostuvo que “creo que es un acto de amedrentamiento porque en todas mis entrevistas he dicho que lucharemos frontalmente contra la corrupción y la delincuencia. No voy a esperar a que el próximo vehículo en incendiarse sea el mío o el de alguien del partido, estamos esperando las cámaras de seguridad y la investigación policial correspondiente”, concluyó Franco Vidal.