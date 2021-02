Riesgo de perder Citgo es por “corrupción, negligencia e irresponsabilidad” de Maduro: Horacio Medina

El presidente de la junta Ad Hoc de Pdvsa, Horacio Medina, sostuvo este miércoles que el riesgo de perder la filial de Pdvsa en EEUU, Citgo, es por hechos ocurridos desde 2018 hacia atrás donde hubo “corrupción, negligencia e irresponsabilidad” de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, y además negó que la oposición reciba dinero por parte de Pdvsa y Citgo en EEUU.

“Tenemos que entender que la situación tremendamente complicada, se tiene el altísimo riesgo, es una opción real y clara de que podamos perder a Citgo no se ocasionó desde 2019 para acá. Todo ocurrió desde 2018 hacia atrás, y es producto de la negligencia, de la corrupción, de la irresponsabilidad como se manejó la empresa durante todos esos años. A la gente se le olvida que por ahí pasaron personajes como Asdrúbal Chávez que sumieron a la empresa en un endeudamiento tremendo. Citgo tiene una deuda de casi 4 mil millones de dólares, que fue un endeudamiento para producir los dividendos de un dinero que fue dilapidado, corrompido por los regímenes tanto de Maduro como de Chávez”, afirmó Medina a TVV Noticias.

El experto petrolero señaló que “además de eso tenemos una serie de demandas que vienen, por ejemplo el caso de Crystallex, y hay otros casos que cada día se suman más que realmente no tienen una relación directa con Pdvsa o con Citgo, pero por la injerencia que tenía el régimen de Maduro de que Pdvsa debía ser roja rojita, y la lucha que se da aquí es que eso tiene que ser rechazado y nosotros hemos mantenido que a partir de 2019 esa situación cambió de una manera radical, porque ahora Pdvsa respeta profundamente lo que ocurre en Citgo y es algo que se mantiene firme”.

“Estamos en juicio, un juicio muy complicado, en el caso de Crystallex estamos en una parte que se acerca al final. Hay que entender que ha sido posible seguir adelante por la protección que dio primero la administración de Donald Trump y que ha sido de alguna manera continuada por la administración de Joe Biden. Eso nos permite seguir accionando en el ámbito legal y producir desde algún momento algún tipo de negociación que pueda resolver esto y que nos permita mantener el control accionario de Citgo. Es una lucha compleja, difícil, es muy difícil obtener una victoria, pero hay que insistir en eso porque aquí están los activos de Venezuela y es lo que nos estamos jugando. No defendemos a ningún Gobierno ni partido político, sino defendiendo los intereses de la nación que fueron corrompidos antes de 2019”, reiteró.

Oposición no recibe dinero de Citgo ni de Pdvsa en EEUU



Medina desmintió la matriz de opinión generada por el “régimen” de Maduro de que opositores reciben dinero de Citgo y de Pdvsa en EEUU. “Si alguien tiene la fórmula mágica para poder sacar un dólar de Citgo sin que sea aprobado por la Ofac, por el Departamento de Tesoro de EEUU, que me lo diga, porque no hay forma. Para poder pedir que se autoricen fondos para pagar hechos operacionales, para poder disponer de compras de crudo, todo eso está supervisado. Así que eso es una matriz de opinión que se ha generado, y si la gente cree que todo mundo está ganando aquí millones, yo les puedo decir que están tremendamente equivocados, que eso es absolutamente falso”.

“Dentro del ámbito de las competencias de lo que tiene que ver Pdvsa Ad Hoc, y todos los activos que están bajo su control tanto la gestión anterior como la de hoy en día yo puedo garantizar de una manera absoluta que todo ha sido transparente. Se ha entregado en cada una de las rendiciones de cuentas que se ha hecho en la AN y a la presidencia interina del país. Todo eso está claramente ahí, no existe ningún hecho del cual nosotros tengamos que tapar o denegar, todo está claro. Si alguien sabe cómo se puede hacer eso de repartir dinero de Citgo, por favor que nos avise para ver si nos sirve para poder financiar algunas reparaciones importantes que deben hacerse en Citgo después de los huracanas, ya que cuesta muchísimo trabajo encontrar las aprobaciones por parte de autoridades de EEUU”, concluyó.

#10Feb Horacio Medina, presidente de la Junta de Administración Ad Hoc de PDVSA, indicó que el riesgo de perder CITGO es producto de la corrupción, la negligencia y de la irresponsabilidad con que se manejó la empresa durante estos años. #ElShowDeBocaranda por #TVV pic.twitter.com/XMuNqDqqk7 — TVV Noticias (@TVVnoticias) February 10, 2021