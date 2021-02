«Ya no estoy aquí», filme mexicano que avanza hacia el Óscar

La película mexicana y éxito viral «Ya no estoy aquí», de Fernando Frías, se coló dentro de las 15 semifinalistas al Óscar a la mejor cinta internacional y sus protagonistas, que se hacen llamar los Terkos, están más cerca de integrar el grupo de nominados que buscarán la estatuilla.

Tanto Frías como el joven actor protagonista de la producción, Juan Daniel García, compartieron la noticia con capturas de pantalla en sus historias de Instagram a pesar de que todavía falta una última criba antes de poder llegar a la gala, que tendrá lugar el próximo 25 de abril.

El filme, también nominado a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya de España, relata la historia de Ulises (Juan Daniel García), un joven que forma parte de la banda los Terkos, quienes están inmersos en la cultura de la música Kolombia, popular hace años en la norteña ciudad de Monterrey.

Después de inesperados problemas con un cártel local, Ulises tiene que huir a Estados Unidos, donde sufre problemas de adaptación.

ARTISTA EMERGENTE

Según contó Frías anteriormente y Juan Daniel en un video reciente publicado por Netflix, al joven lo abordaron varias personas después de dar un concierto con su banda familiar y le preguntaron si quería participar en una película.

Él fue al casting y lo demás es historia. Pero además de actor y músico, también es soldador. «Me preguntaron hace tiempo si sentía que estaba triunfando, y siento que estoy triunfando porque estaba haciendo una de las cosas que quería: aprendí a soldar, me gusta la soldadura porque fui trascendiendo y está bien divertido», dice Juan Daniel en el video sobre su «viaje».

Además, el joven de Monterrey cuenta que tuvo dificultades para que le concedieran la visa para viajar a Nueva York a terminar de rodar «Ya no estoy aquí» y, cuando al fin pudo llegar, se sintió al principio como el protagonista del filme, Ulises: «No entendía nada, no sabía nada».

ÉXITO VIRAL

Desde su estreno en Monterrey, Juan Daniel, a quien sus familiares y amigos conocen como «Derek», notó como a la gente le iba gustando y, cuando se lanzó en Netflix, la audiencia no dejó de crecer y las buenas críticas tampoco.

«Hemos ganado varios premios (…) y a toda la banda (gente) le gustó la película. ¡Cómo cambio mi vida…!», terminó.

De hecho, la película, que se estrenó en Netflix en mayo de 2020, fue una de las películas más vistas y comentadas durante los primeros meses de la pandemia en el país.

Además, ganó diez premios Ariel mexicanos, la película más galardonada del pasado año.

El próximo 15 de marzo serán anunciados los nominados definitivos para la 93 edición de los premios Óscar.

«Ya no estoy aquí» se verá las caras con «La llorona» (Guatemala), «El agente topo» (Chile), «Quo Vadis, Aida?» (Bosnia y Herzegovina), «Charlatan» (República Checa), «Another Round» (Dinamarca), «Two of Us» (Francia), «Better Days» (Hong Kong) y «Sun Children» (Irán).

También aparecen como semifinalistas «Night of the Kings» (Costa de Marfil), «Hope» (Noruega), «Collective» (Rumanía), «Dear Comrades!» (Rusia), «A Sun» (Taiwán) y «The Man Who Sold His Skin» (Túnez).

EFE