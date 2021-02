Alejandro Sanz reacciona ante ataques contra Maluma

El reconocido cantante, Alejandro Sanz, defendió a Maluma de los ataques y criticas ante la polémica de los últimos días sobre su talento y si cantaba o no reguetón.

Algunos artistas consideran que Maluma no debería estar e la categoría de genero urbarno, ante lo que Alejandro Sanz dijo: «Él es todo un artista».

“Cuando uno dice que este no es como yo no suele decirlo para decir que es mejor, sino para decir que es peor”. “A lo mejor Maluma no hace reguetón, pero es un artista. Tiene un montón de gente que le gusta. Y hay que respetarle igual que los demás. No sé si hace una cosa u otra. Pero lo que hace, lo hace bien y ya está. No hay que etiquetar a la gente”, expresó durante una entrevista al popular presentador cubanoamericano Enrique Santos.

La defensa del cantante sorprendió a muchos fanáticos en vista de la controversia entre ambos artistas en el año 2018, cuando Maluma cantó el tema Mi soledad y yo, éxito de Alejandro Sanz, a modo de burla.

