Anuncio de carnavales flexibles dio un respirito al turismo en Margarita

La Cámara de Turismo de Nueva Esparta calcula que unas 12.000 personas vayan a la Margarita en carnaval, la mayoría a apartamentos propios o alquilados y otros a hoteles y posadas, de acuerdo con la capacidad aérea y marítima y las llegadas que se han registrado desde el lunes 8 de febrero

El anuncio del mandatario Nicolás Maduro de extender hasta el miércoles 17 de febrero la flexibilización de la cuarentena por la temporada de Carnaval elevó las expectativas del sector turismo, bajas hasta ese momento. Los boletos aéreos en las escasas frecuencias de las aerolíneas nacionales se agotaron y aumentaron las reservas en hoteles y posadas.

«Las expectativas son altas. Al conocerse el anuncio de flexibilización hasta el miércoles 17 de febrero, las confirmaciones de reservas aumentaron», aseguró a TalCual Viviana de Vethencourt, presidenta de la Cámara de Turismo del estado Nueva Esparta. «Nuestro sector se ha preparado para recibir a los turistas y temporadistas con importantes ofertas tanto en alojamiento como en paseos, excursiones, gastronomía y productos de puerto libre, todo con la finalidad de garantizarles el máximo disfrute de una manera confiable y segura, pues Margarita cuenta con todos los sistemas de bioseguridad activados».

El gremio calcula que unas 12.000 personas vayan a la isla en carnaval, la mayoría a apartamentos propios o alquilados y otros a hoteles y posadas, de acuerdo con la capacidad aérea y marítima y las llegadas que se han registrado desde el lunes 8 de febrero y que se incrementarán entre el viernes 12, sábado 13 y, en menor escala, el domingo 14. El regreso será entre los días martes 16 y miércoles 17 de febrero. «Se siente que habrá un movimiento que seguramente será inferior a carnavales anteriores pero que, sin embargo, sea sea similar o levemente superior al de la semana de año nuevo 2021».

Nicola Furnari, presidente de la Asociación Venezolana de Viajes y Turismo (Avavit), asegura que todos los boletos aéreos que estaban disponibles para la temporada se vendieron. «El problema es que las frecuencias son muy escasas. Hay pasajeros que me han pedido tres boletos y no los he podido mandar no porque no haya cupos en hoteles sino porque no hay cómo mandarlos».

En esta temporada de Carnaval, la primera que Venezuela atraviesa con la pandemia de la covid-19 ya que un año atrás aún no se habían confirmado casos, el gobierno autorizó dos destinos turísticos para los vuelos comerciales: Margarita y Canaima.

El 8 de febrero, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informó que durante la semana de flexibilización anunciada por Maduro el 7 de febrero se autorizarán las operaciones aerocomerciales en las rutas Porlamar-Maiquetía, Porlamar-Valencia, Porlamar-Maracaibo, además de Puerto Ordaz-Canaima. O sea que si un venezolano quisiera ir en avión a Maracaibo desde Caracas en carnavales, tendría que ir a la isla de Margarita y luego tomar un vuelo hacia la capital del estado Zulia.

#Comunicado || El #INAC, cumpliendo con los lineamientos del Ejecutivo Nacional, informa medidas para el sector aéreo nacional de acuerdo a lo establecido en los NOTAM C0136/2021 y C0137/2021 pic.twitter.com/CnRoig8sRD — Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) (@InacVzla) February 8, 2021

Necesidad de esparcimiento

Furnari recuerda que al principio la temporada se veía mal, pero después de que el Ejecutivo anunciara que sería flexible la semana de Carnaval, que era estricta, cuando se supone que los vuelos nacionales están prohibidos, mejoró mucho. «Parece que la gente estaba desesperada por salir y prácticamente la oferta aérea está completa. También hay algunos hoteles que están llenos. Particularmente lo que más se ha llenado son las posadas y los hoteles que son premium».

«Siento que la gente tenía necesidad de esparcimiento, de salir luego de prácticamente un año encerrados, y los que tienen poder adquisitivo podrán hacerlo. Ahorita todos los precios son en dólares. Algunas tarifas se ajustaron para hacerlas más accesibles y atractivas. El grueso de la gente, que no tendrá acceso a viajes, terminará yendo a las playas más cercanas a ellas, como La Guaira, Higuerote y Morrocoy, claro, también si la gasolina lo permite, aunque gasolina hay, lo que hay que tener son los dólares para pagarla».

Vethencourt señala que irán a Margarita principalmente personas que tienen apartamentos en la isla o que van a alquilar. «En los hoteles sí hay reservas, pero no se ven capacidades llenas. Hay un hotel muy grande que sí completó su aforo, lo cual es buenísimo, pero no es la realidad de todos los hoteles. Algunas cadenas están cerca de completarlo, unos tienen ocupación baja en comparación con sus capacidades y otros intermedia».

La dirigente gremial indica que algunos hoteles decidieron no abrir sus puertas para Carnaval porque se les ha hecho muy cuesta arriba hacer el mantenimiento y pagar al personal mientras estuvieron cerrados debido la cuarentena impuesta por el gobierno, y abrir por los seis días que dura la temporada con el día adicional no lo vieron rentable.

«Es un cierre técnico en carnavales porque no les valía la pena. Es difícil hacer el mantenimiento y pagar al personal de un hotel que no genera. Pero eso no significa que el hotel esté quebrado, simplemente está esperando la posibilidad de que haya una flexibilización continua, que es lo que se ha pedido desde hace un mes en Nueva Esparta. Esperan arrancar a trabajar cuando se sepa que podrán mantenerse abiertos. Una semana abierta y otra cerrada no nos sirve, no es rentable para nadie. También prefieren enfocarse en Semana Santa que en Margarita siempre ha sido el doble y hasta el triple de lo que es carnaval. En mis 24 años que tengo en Margarita, en Carnaval siempre ha habido presencia pero cuando llegaba Semana Santa era el doble».

En este sentido, el presidente de Avavit dice que si el gobierno anuncia con tiempo que va a flexibilizar la Semana Santa los operadores, hoteles, líneas aéreas y agencias de viajes y turismo se podrán preparar mejor y los venezolanos podrán planificar sus vacaciones. Antes, cuando había clases, normalmente la gente tomaba las vacaciones desde el viernes anterior al Domingo de Ramos y se agarraban unos 10 días.

*Lea también: Agencias de viaje tuvieron pérdidas de 95% en comparación a 2019, dice Avavit

Servicios públicos garantizados

En octubre los sectores turismo y comercio de Nueva Esparta iniciaron conversaciones con autoridades regionales para tratar de resolver la inseguridad y la crisis de los servicios y del suministro de combustible. Por su parte, el gobierno le pidió al sector privado apoyo en la dotación de bicicletas para los policías turísticos y colaboración en los hospitales. Vethencourt indica que gracias a esos encuentros consiguieron que las estaciones de servicio permanezcan abastecidas de gasolina y abiertas desde las 6:00 am hasta las 5:00 pm, que disminuyeran los racionamientos eléctricos y que se hicieran importantes reparaciones en el sistema hídrico para que el período de tiempo en el que se tardaba en llegar agua potable bajara de 40 días a 25 días, en promedio.

«Aun así, los hoteles tienen sus plantas eléctricas para generar su propia electricidad ante cualquier problema o eventualidad y siguen teniendo contratos con camiones cisternas porque el consumo de ellos es superior. Los hoteles están listos para garantizar 100% luz, agua y seguridad».

Las empresas hoteleras también mantienen activados sus protocolos de bioseguridad. Un equipo de bioanalistas y epidemiólogos han realizado en cada uno de los hoteles pruebas al personal. Si alguna persona sale positiva se le hace aislamiento, se le entregan medicinas y se hace un seguimiento al resto de los empleados. «Se ha hecho un trabajo exhaustivo para garantizar la bioseguridad. La Cámara de Turismo ha trabajado de la mano de la autoridad única de salud apoyándolos con todo lo que necesitan, brindando transporte y refrigerio al equipo que hace las pruebas. También se hacen pruebas a través de muestras sanguíneas que detectan el virus a las dos horas de haberlas realizado».

«Si un turista presenta síntomas sospechosos se activa el protocolo inmediatamente, se aísla, se llama a 911 y va un equipo con una máquina portátil para hacer luna prueba in situ cuyo resultado se conoce a las dos horas. Estamos bien preparados».

De todas maneras, la presidenta de la Cámara de Turismo de Nueva Esparta aprovecha el contacto con este periódico para recordar a la población que no debe bajar la guardia. «Recordemos que la pandemia sigue existiendo, convivimos con ella, por lo tanto es responsabilidad de cada uno de nosotros redoblar las medidas de prevención para mantener por lo bajo la curva de contagio«.

Del mismo modo, aconseja a los turistas que utilicen servicios turísticos formales. Señala que en las redes sociales es fácil saber si los traslados o excursiones que están contratando corresponden a un prestador de servicio formal, que cumple con reglamentos, leyes y protocolos de bioseguridad establecidos. «Desde la Cámara de turismo del estado Nueva Esparta, estamos a la orden a través de @turismoctene para responder dudas, inquietudes y así colaborar de alguna manera a garantizar que estos carnavales en nuestra bella isla de Margarita, resulten de lo más placentero y les permita a todos los que nos visiten, crear experiencias memorables y llenarse de la mejor vibra margariteña».