Colombia Video: Artistas de la Comuna 13 le sacan provecho al presupuesto destinado para la cultura en Medellín

La Comuna 13, San Javier, ha sido priorizada como un eje cultural de la ciudad, con más de 1.900.000 millones de pesos en inversión, que dan paso a la creación, fortalecimiento y sostenibilidad de sus artistas, colectivos y grupos. Así se fortalecerá el ecosistema cultural para el año 2021.

Iniciativas como la corporación Son Batá, Kronos y sus escuelas de jóvenes, Yolberth y sus escuelas de artistas, la Fundación de Teatro, la Comparsa Recreando o artistas como el rapero Radio Mc o Bomby son referentes de resilencia. A través de relatos musicales y puntos de vista son el punto de partida para entender el significado de la cultura como una experiencia social que busca la promoción del desarrollo humano y comunitario.

Con la pandemia, el derecho fundamental de la Cultura se debilitó por las medidas de confinamiento, e hizo evidente las vulnerabilidades del sector lo que ha afectado la contribución económica a través del sector creativo e indirectamente a través del sector turismo, pese a los esfuerzos del Gobierno Municipal por mantenerlos a flote.

“Es oportuno hacer una distinción entre lo que es netamente turismo que se ha visto diezmado por la pandemia, no sólo en la Comuna 13, sino en todo el mundo y lo que es Cultura. Las personas y entes que hacemos cultura en la Comuna 13, estamos más fuertes que nunca porque la Comuna votó masivamente para que se priorizará un recurso importante para fortalecer a todos artistas y movimientos culturales. Es un momento de estar tranquilo y de seguir haciendo lo que siempre hemos sabido hacer. C Kronos, organización La Puerta Comuna 13.

La Comuna 13 y su cultura se adaptaron a la pandemia

Pero al igual que todos los sectores, la cultura tuvo que transformar la idea del trabajo y vincularse a iniciativas provenientes del sector público para poder seguir vigentes y no retroceder en los avances y logros alcanzados por el sector en las dos décadas.

La pandemia motivó a artistas, líderes comunitarios, y gestores culturales a transformar la crisis en oportunidad, adelantando acciones de socialización del Presupuesto Participativo.

Estas acciones llevaron a la Comuna 13 a priorizar para el sector del arte y la cultura una la cifra más alta de la historia para el mejoramiento del tejido cultural en la comunidad. Este año históricamente el sector se movilizó con 4407 votos priorizando $1.949 millones que beneficiarán al sector y permitirán hacer frente a la crisis en el caso de un nuevo confinamiento y fortalecer los procesos artísticos y culturales de la comuna San Javier de cara a las acciones de reactivación económica de la ciudad de la capital antioqueña.

La comuna 13, no priorizaba en cultura desde el año 2019, año en el que obtuvo el techo presupuestal para 1 proyecto por valor de $70 millones de pesos.

Este es un punto de partida para reconstruir mejor en los próximos meses asegurando que la cultura tenga un papel central en el desarrollo sostenible de una parte de la ciudad reconocida la dimensión artística y expresión alternativa de los ciudadanos.

El arte y la cultura son esenciales para el avance del desarrollo social sostenible, y la Comuna 13 es ejemplo de ello, con iniciativas encaminadas a brindar alternativas a los jóvenes, quienes son víctimas potenciales de las organizaciones delictivas. Ahora más que nunca necesitamos la cultura y la creatividad para enfrentar los desafíos sociales y económicos postpandemia.

