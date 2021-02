Diferida audiencia preliminar de José Da Silva agresor de Ingrid Gomes

La audiencia preliminar de José Luis Da Silva, agresor de la joven estudiante de Comunicación Social, Ingrid Gomes fue diferida este jueves luego de que el acusado presentara ante el juzgado un cambio en su defensa.

La audiencia debería haberse llevado a cabo ante el Tribunal 6 de Control, que lleva la causa de José Luis Da Silva, quien el pasado domingo 13 de diciembre, tras una discusión, intentó asesinar a Gomes con el cuello de una botella de vidrio en la vía hacia El Junquito.

Al parecer, Da Silva se negaba a terminar la relación con Gomes, quien ya no quería estar a su lado tras una serie de episodios violentos.

«Cuando íbamos por El Junquito, él me decía que si yo no era de él, no sería de más nadie. Que solo podía estar a su lado», comentó Ingrid ante nuestras cámaras, con su voz ronca por los gritos y las heridas que recibió en su cuello