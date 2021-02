España | nulo, en blanco o abstención, ¿Cómo afectan al resultado?

El próximo domingo, 14 de febrero, los catalanes tienen una cita electoral. Ante esta situación, muchos ciudadanos se preguntan todavía a quién votar o si optar por un voto que no cuente. Pero, ¿Es cierto eso de que el voto nulo, el voto en blanco o la abstención no cuentan? ¿Cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos?

Vemos qué significa cada uno de ellos y qué efectos tienen en el resultado final.

Voto nulo

El voto nulo se aplica cuando un voto emitido no es válido. Según el artículo 96 de la Ley Orgánica del régimen electoral, un voto puede ser nulo por diferentes razones:

Voto en blanco

Un voto en blanco es, básicamente, un voto emitido con un sobre que no contiene ninguna papeleta. Este tipo de votos en blanco son considerados válidos, al contrario que en el caso de los votos nulos. A este tipo de voto también se le atribuye un carácter de protesta debido a que la persona ha querido emitir su voto de forma válida pero ha elegido no optar por ninguna candidatura presentada.

Abstención

Una persona que se abstiene en unas elecciones es la que no acude a votar ni emite su voto de ninguna de las maneras posibles. La abstención, al no computar ningún voto, no se tiene en cuenta en el reparto de escaños.

La abstención puede hacerse de forma activa, es decir, que un votante decida por voluntad propia no ir a votar, por enfermedad o por imposibilidad de emitir el voto (algo que suele pasar muy a menudo en las personas que se encuentran fuera del país en el momento de las elecciones).