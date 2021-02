España | Roberto Leal se sincera con Sara Carbonero sobre sus miedos

Roberto Leal está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. El presentador de ‘Pasapalabra’, además de triunfar profesionalmente, también está en un gran momento personal, a punto de convertirse en padre por segunda vez con su mujer, la periodista Sara Rubio. «Estoy con el retrovisor ahí pendiente porque dentro de nada seré padre por segunda vez, me queda muy poquito, y estamos ahí, ahí, con el coche casi en marcha, pero también viviendo con ilusión estos días», explicó durante la entrevista con Sara Carbonero en Radio Marca.

Roberto Leal y su mujer ya tienen todo preparado para la llegada de su pequeño Leo. Aunque están muy felices, el andaluz expresó que tiene mucho miedo al Coronavirus, la enfermedad que el mismo vivió en primera persona el pasado verano.

«Sigo llevando esta situación con mucho respeto y también con algo de miedo, no hablo de pánico, pero sí, que lo haya pasado no quita para que lo pueda volver a coger, de hecho, conozco personas que dicen que lo pasaron en marzo y han vuelto a ser positivo» expresó. Y añadió: «Hay mucha información o sobreinformación, pero también mucha incertidumbre, sobre todo, cuando tu mujer está embarazada y no sabes tampoco que pasa si lo puede coger ella».

Por ello, tanto él como su mujer han decidido extremar las precauciones en cuanto al embarazo. «Estamos en un modo muy burbuja total, la verdad que me da mucha pena porque tengo un montón de amigos que acaban de ser padres, a los que me encantaría ver ya, pero estamos cuidándonos los unos de los otros y pasándolo, dentro de lo posible, de la mejor manera porque también tengo a mi niña, que tiene tres años y medio, y ella tampoco entiende nada de lo que está pasando, así que bueno, con filosofía y positivismo, pero con sentido común porque no podemos meter la pata».

El presentador se encuentra en la cresta de la ola profesionalmente, pero el prefiere vivirlo con naturalidad, como expresó durante su entrevista con Sara Carbonero. «Lo vivo con alegría, es una etapa maravillosa y hay que vivirla y disfrutarla, pero ya está, hay que vivirlo con la mayor normalidad porque no deja de ser trabajo y luego está lo importante, que es tu vida, de puertas para dentro», comentó. «De momento, que me quede como estoy porque, afortunadamente, las cosas me están yendo bien. Ahora que venga el niño bien, que eso es lo más importante y que me salga del Sevilla».