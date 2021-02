Ideas y trucos para hacer recetas de dulces originales para San Valentín (VIDEO)

Como os encantan los vídeos que compartimos con vosotros en los que podéis ver muchas ideas y trucos para hacer recetas originales, fáciles y llamativas, aquí tenéis una nueva publicación que os va a proporcionar más de una docena de propuestas para este San Valentín. Son dulces caprichosos para disfrutar en ocasiones especiales como el próximo 14 de febrero u otra celebración, en la que vayáis a compartir mesa (o sofá) con vuestra pareja, pues lo que predominan son los corazones, además del azúcar…

No dejéis de ver el vídeo si no sois de celebrar San Valentín o no os gustan los típicos dulces con forma de corazón, porque cuando uno elabora una receta en su cocina, puede adaptarla a sus gustos y darle la forma que prefiera, y estas recetas de dulces originales para San Valentín, son fáciles de adaptar a cualquier celebración y a cualquier fin de semana que apetezca darse un capricho.

Incluso son recetas que se pueden hacer con los niños, veréis que son elaboraciones fáciles y a los pequeños les encantan las actividades manipulativas, sobre todo si están acompañados de la familia y lo hacen juntos, y porque después podrán disfrutar de los dulces que han preparado. Vamos a ver el vídeo, no necesitamos más de 10 minutos para coger ideas.

Hay galletas con mermelada (aquí tenéis una receta de print cookies), palomitas dulces (aquí tenéis otra versión, sin colorantes y deliciosas), la tortilla rellena en forma de abanico que se viralizó recientemente en TikTok (#tortillahack o #tortillawrap) y en el vídeo la llaman ‘Tortilla pocket’, espuma de leche decorada para un café o un batido, galletas X y O (besos y abrazos), milkshake de chocolate con rosas de fresa, ‘pie pops’ o pastelitos en formato piruleta, helado con nata y sprinkles (esto no sé si se puede decir que es una receta, es más bien la gracia de cortar una tarrina de helado por la mitad y servirla tal cual), corteza de chocolate blanco o chocolate bark (nos ha sorprendido la técnica para hacer esta placa de chocolate crujiente), tortitas con forma de corazón, limonada, galletas con forma de sol, corazones de fresa y chocolate (como estos), bombones rellenos variados, bombones de brownie y frambuesas (qué ricos)…

En fin, no vamos a nombrar todas las ideas para hacer dulces para el Día de los Enamorados y de la Amistad que aparecen en el vídeo, pero ya veis que hay más de doce propuestas como indican en el título, mejor que sobren a que falten, ¿no? De todas formas, ya habéis visto que hay algunas propuestas que son cosas muy simples, pero también hay recetas que son estupendas, ideales para sorprender, como las distintas galletas, todas bonitas y aparentemente deliciosas, los bombones fáciles de hacer, las palmeritas a las que es imposible negarse… Quizá ya conocíais más de una propuesta, como nosotros.

Lo que a algunos os puede faltar es la receta paso a paso de lo que habéis visto en el vídeo creado por So Yummy, en ese caso, nosotros os podemos ayudar, sólo tenéis que decirnos qué receta detallada os gustaría tener para poder hacerla, y ponemos la maquinaria en marcha, la cocina, la redacción de la receta… lo que haga falta.

