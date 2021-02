Isabel Allende: «Me da mucha pena que los venezolanos no tengan la misma acogida»

Caracas .- La escritora y periodista chilena, Isabel Allende, se pronuncio ante al deportación de más de 100 migrantes venezolanos desde Chile que se encontraban varados en la frontera norte con Bolivia.

«Venezuela fue un país que acogió a masas de inmigrantes que venían especialmente del polo sur de América Latina, millones de nosotros que llegamos -a Venezuela-«, dice la escritora que vivió un tiempo en Venezuela, cuando huía de la dictadura militar en Chile.

Isabel Allende expresó que «le da mucha pena» que los desplazados y refugiados de nacionalidad venezolana no reciban la misma acogida en otros países de Latinoamérica.

LEE TAMBIÉN Claves | Cinco deportaciones masivas de venezolanos

«Nos acogieron con los brazos abiertos, me da mucha pena que ahora que ellos están en esa misma situación, no tengan la misma acogida que ellos nos dieron. Es muy injusto y me da mucha pena«, expresó.

El pasado 10 de febrero el grupo de 138 venezolanos deportados desde Chile arribaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía en un avión militar desde ese país. Por su parte, el gobierno chileno informó el mismo día que reforzará los controles de migración irregular.

Daniela CarrascoMigración

Daniela CarrascoMigración