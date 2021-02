Perú | Carnecitas (12/02/2021)

Mazzetti oculta precio de vacuna china y reitera conducta de compra corrupta que hizo en el 2007 / El analista Carlos Morales Andrade, cuestionó la conducta de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, de negarse a revelar el precio de la vacuna anticovid Sinopharm compradas a China, porque estaría reincidiendo con la misma actitud que exhibió cuando se desempeñó como ministra del Interior del segundo gobierno de Alan García y se descubrió, sin que ella lo revelase, que había comprado 469 camionetas con un sobreprecio de US$ 8,000 en cada una, lo que originó su renuncia y la nulidad de la compra.

“Es parte del secreto comercial”, dice

Mazzetti, en efecto, el pasado jueves 14 de enero, ante preguntas de los periodistas sobre el precio de las vacunas Sinipharm, dijo: “No podemos decir el precio de las vacunas porque es parte del secreto comercial de la compra”. Luego para justificar su negativa, agregó: “En algún momento, las empresas van a autorizar que se diga transparentemente los costos. No porque no queremos o porque estemos ocultando algo. Eso no quita el hecho que estamos negociando en las mejores condiciones”, manifestó.

La más cara

Morales, en un video colgado en youtube, advierte que ya no es un secreto que la gestión de compra de vacunas iniciada por Vizcarra y concretada por el actual gobierno de Francisco Sagasti, ha sido hecha al precio de US$ 3,000 millones, a todas luces la más cara del planeta, más cara que la inglesa, la rusa y la estadounidense, y corresponde conocer, en sujeción a la Ley de Transparencia, los detalles de la operación para descartar si hubo la ocurrencia de sobreprecio o alguna corrupción.

Compra corrupta

El analista Morales Andrade deploró la mala memoria de los gobernantes porque el episodio que la exministra del Interior, Pilar Mazzeti protagonizó hace 13 años en el 2007, al avalar y justificar la compra de 469 camionetas con un sobreprecio de US$ 8,000 y US$ 9,000 en cada una, habría bastado para que nunca más vuelva a gabinete alguno. Lo grave de este episodio, dijo, es que la operación corrupta fue descubierta por el periodismo de investigación, gracias a lo cual fue interpelada y sacada del cargo.

Mentira de Vizcarra

El exdirector del Instituto Nacional de Salud (INS), Ernesto Bustamante, ha descartado que el expresidente Vizcarrra haya sido un voluntario de las pruebas de la vacuna china Sinopharm, porque, dijo, que el llamado Reclutamiento Fase 3, que cumplió Sinopharm en el Perú, no se hizo por invitación, sino por selección y él no fue seleccionado. En su caso, se trataría, de que aquí se ha inyectado “de cortesía” a muchas personas con la vacuna, cuando esta aún no tenía registro sanitario.

Fecha de su vacunación

De acuerdo al registro de visitas de Palacio de Gobierno, el expresidente Vizcarra habría aprovechado su investidura para ser beneficiado con una “vacuna de cortesía” el primero de octubre, fecha de la visita que le hizo la Misión China con Germán Málaga, investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), la que junto con San Marcos pilotearon los ensayos clínicos de Sinopharm en el Perú. Vizcarra, ante la recvelación de “Beto a Saber”, ha reconocido que fue vacunado el 02 de octubre.

¿Más vacunados?

Pero Vizcarra ha dicho una verdad a medias porque según los entretelones de la información dada a conocer por el periodista Beto Ortiz, en su programa “Beto a Saber”, transmitido por Willax TV, la vacuna también fue recibida por su esposa, Maribel Díaz Cabello y queda por esclarecer si también fueron inyectados los integrantes de su gabinete de entonces, porque ese era, según Beto, el ofrecimiento de la Misión China, que iba a empezar sus ensayos clínicos en el Perú.

Lo dejan solo

La propia premier Violeta Bermúdez y la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, dieron a conocer que el expresidente Vizcarra no se encuentra en ninguna lista de beneficiarios de la vacuna Sinofharma, lo que deja al mandatario más solo que Toribio el Náufrago. Esto no habría ocurrido si lo hubiera dado a conocer que recibió la vacuna china inoculado por una enfermera de apellido Castillo, llevada por Germán Málaga, porque se trataba de la salud del primer mandatario y del país debía saberlo.

Coscorrón de Keiko

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con rápidos reflejos rechazó el pedido del legislador de su partido Napoleón Vigo, para que los parlamentarios sean vacunados contra la COVID-19 por estar en “primera línea”. Keiko señaló que la prioridad la tiene la primera línea de lucha, es decir los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud. El legislador Vigo acusó el jalón de orejas y se rectificó públicamente en una intervención virtual en la que pidió perdón al pueblo peruano por su exabrupto.

Televisita familiar

El Hospital Arzobispo Loayza de Lima, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Enfermo, celebrado el jueves 11, inauguró el primer Sistema de Televisita Familiar, que solo existe en los países del primer mundo, con la finalidad de acercar al paciente grave internado en un nosocomio con su familia. Este sistema es una respuesta al estrés instituido por la pandemia de impedir el contacto del enfermo con sus seres queridos, lo que ahora será posible hacerlo a través de la Televisita.

