¿Quién es Alena Douhan, relatora especial de la ONU sobre sanciones?

Abogada bielorrusa especialista en sanciones y derechos humanos, Douhan ha presentó un informe donde señala los efectos catastróficos de las sanciones aplicadas contra el país desde 2015

La presentación de un informe que señala las sanciones impuestas contra Venezuela el eje de la crisis económica y social que vive el país, pone en evidencia el papel de la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan durante su visita al país. Pero ¿Quién es Alena Douhan?

Nombrada en marzo de 2020 segunda relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, Douhan es una abogada egresada de la Universidad Estatal de Bielorrusia en 2005, con un doctorado en Derecho Internacional y Derecho Europeo por la misma universidad.

Fue profesora en la Universidad Técnica Nacional de Bielorrusia (2001-2003) y vicerrectora de la Universidad Internacional MITSO en Bielorrusia (2016-2019). En 2001 comenzó a trabajar en la oficina de la ONU en Minsk, capital de Bielorrusia, para luego pasar al Tribunal Económico de la Comunidad de Estados Independientes (2006-2008).

Especialista en el tema de sanciones, Douhan ha publicado más de 40 textos (incluidos cuatro libros) relacionadas con sanciones específicas y amplias; medidas coercitivas unilaterales, libertad de opinión, privacidad, lucha contra el terrorismo, derecho al desarrollo y arquitectura de sanciones creadas bajo el Consejo de Seguridad de la ONU, entre otros aspectos.

A Douhan correspondió evaluar el impacto de sanciones internacionales contra Bielorrusia (que comenzaron en 2006 con George Bush), que dio como resultado un informe que ratifica los efectos negativos que dichas sanciones han ejercido contra los derechos humando del país gobernado por Alexander Lukashenko, considerado como el último dictador de Europa.

Férrea oponente de las sanciones unilaterales, Douhan ha señalado que el impacto de las sanciones de EEUU contra Siria son ilegales y “privan a los civiles sirios de sus necesidad básicas”, ello son tomar en cuenta los efectos de una guerra interna que ya cumple una década.

U.S. sanctions against Syria shall be lifted as they violate human rights of Syrian people and impede delivery of humanitarian aid. The Grayzone interview https://t.co/zGPPS6DRLy

— Alena Douhan (@AlenaDouhan) January 14, 2021