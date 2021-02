Smolansky: «Deportaciones no frenarán el deslave humano de venezolanos»

Caracas .- Asociaciones de venezolanos migrantes y representantes de la oposición venezolana se pronunciaron ante la decisión del gobierno de Chile de expulsar a más de 100 migrantes, en su mayoría de nacionalidad venezolana, que habían ingresado a ese país de manera irregular.

«Deplorable«, «cruel«, «inhumana«,»drama humano» y «contraria a tratados internacionales», fueron algunos de los calificativos que recibió el hecho por parte de los políticos venezolanos y asociaciones de migrantes en Chile.

El Gobierno de Chile notificó el 10 de febrero que reforzará los controles de migración irregular, tras haber efectuado la deportación de 138 venezolanos que intentaban ingresar al país y estaban varados en la frontera norte con Bolivia.

Julio Borges

Julio Borges, comisionado de asuntos exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó, expresó via Twitter que la decisión de deportar a los venezolanos no se ajusta a los acuerdos internacionales que protegen a los refugiados.

«La decisión del gobierno chileno de deportar a un grupo de venezolanos no está en consonancia con la conducta asumida por los gobiernos democráticos venezolanos que recibieron a cientos de chilenos que huían de las dictaduras más brutales y que hicieron de nuestro país su segunda patria», escribió.

«Tampoco se ajusta a los acuerdos internacionales suscritos por Chile en materia de protección a refugiados. Este drama humano no se frena con restricciones que exponen más la vida de los venezolanos, la solución no es deportar, es multiplicar esfuerzos para lograr la salida de Maduro», expuso Borges.

Tampoco se ajusta a los acuerdos internacionales suscritos por Chile en materia de protección a refugiados. Este drama humano no se frena con restricciones que exponen más la vida de los vnzlnos,la solución no es deportar, es multiplicar esfuerzos para lograr la salida de Maduro. — Julio Borges (@JulioBorges) February 10, 2021

David Smolansky

David Smolansky, representante de Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que las deportaciones no son la solución al éxodo venezolano y aseguró que los ciudadanos huyen de una dictadura.

«Las deportaciones no van a frenar el deslave humano de venezolanos. No se emigra voluntariamente, se huye forzosamente de la dictadura, son refugiados. Aquellos con antecedentes penales, que les caiga todo el peso de la ley, pero por unos pocos no pueden pagar muchos inocentes«, escribió en su cuenta de Twitter.

Las deportaciones no van a frenar el deslave humano de venezolanos. No se emigra voluntariamente, se huye forzosamente de la dictadura, son refugiados. Aquellos con antecedentes penales, que les caiga todo el peso de la ley, pero por unos pocos no pueden pagar muchos inocentes — David Smolansky (@dsmolansky) February 10, 2021

Asociación Venezolana en Chile

Patricia Rojas, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile, expresó que esperaban que el gobierno chileno fuera más solidario con la situación de los migrantes forzosos venezolanos que llegaban al país.

«Esperábamos más de solidaridad, como lo hizo el gobierno de Colombia, que anunció el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes«, dijo al diario El Mercurio.

Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile

La coordinadora nacional por la defensa de los derechos humanos de la población migrante en Chile expresó que los venezolanos expulsados son personas que requieren de la protección de los Estados, debido a la crisis humanitaria por la que atraviesa su país..

«Cruel e inhumana ha sido la expulsión desarrollada este 10 de febrero, la que se gestó bajo procedimientos sumarios que no sólo no garantizaron el derecho a debido proceso, o el derecho a solicitar refugio, sino que además, usaron las residencias sanitarias como centros de retención, rodeando a estas de funcionarios de policía de investigaciones, impidiendo a las personas que tenían altas médicas se retiraran de estos espacios y reteniendo sus documentos de identidad», expresó la ONG chilena.

📌Adhiere a esta DECLARACIÓN de rechazo a las medidas que el gobierno chileno está tomando, especialmente por la militarización de la fronteras, expulsiones colectivas y exclusión de personas migrantes en situación irregular del plan de vacunación. https://t.co/cvqVjb8o5K pic.twitter.com/cR3gZq04pY — Coordinadora Nacional de Inmigrantes (@MigrantesChile) February 11, 2021

Daniela CarrascoMigración

Daniela CarrascoMigración