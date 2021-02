Casi 100 autos implicados y al menos 5 muertos (VIDEO)

Al menos cinco personas murieron y decenas resultaron heridas este jueves, cuando un centenar de carros chocó en una autopista en el estado de Texas (Estados Unidos), informaron las autoridades y un testigo.

El incidente ocurrió en una concurrida carretera interestatal al norte del centro de Fort Worth, relataron las autoridades, cuando alrededor de un centenar de vehículos colisionó entre sí.

El incidente estuvo probablemente causado por las condiciones heladas en la ruta, avanzó el portavoz del departamento de bomberos de Fort Worth, Michael Drivdahl, en rueda de prensa.

Cinco personas murieron y otras 36 fueron conducidas a hospitales locales, informó Drivdahl, que advirtió que el balance podría aumentar ya que los equipos de rescate continuaban trabajando entre los vehículos al momento de la declaración.Jason McLaughlin, un cazador de tormentas profesional, publicó en Twitter un video filmado en el lugar en el que podían verse decenas de autos y camiones destrozados.

Here at the scene in North Fort Worth of one of the worse disasters I have ever seen in this area. Pray. Pray hard. 100+ of vehicles… @CBSDFW @CBSNews @ABC @WeatherNation @weatherchannel @ReedTimmerAccu @FoxNews @cnnbrk pic.twitter.com/HFpeJoRA2Q