Colombia ¿Una jugadita? Senador Pulgar renunció a su curul, investigado por la Corte Suprema por diferentes delitos

El senador Eduardo Pulgar le comunicó al Senado que renuncia a su curul como congresista, y según lo pudo conocer el medio El Tiempo, ya fue aceptada su baja, por el presidente Arturo Char.

Según conoció el rotativo, en la carta de renuncia Pulgar indicó: “Me dirijo a usted para presentarle renuncia al Senado de la República a partir de la fecha, pues desde que se me impuso medida de aseguramiento por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la cual recientemente quedó en firme, me es imposible continuar ejerciendo mi cargo como Senador de la República y atender así el cumplimiento de mis deberes funcionales”.

La renuncia ya fue aceptada, y en redes sociales comienzan a indicar que esta sería una ‘jugadita’ del senador, con el fin de que su caso que adelanta la Corte Suprema de Justicia, porque supuestamente sobornó a un juez para favorecer a una persona en un proceso judicial, aprovechando sus influencias, pase a manos de la Fiscalía.

Sin embargo, luego de perder el fuero constitucional, la Corte deberá estudiar si el delito que se le imputa tiene que ver con su función como senador, y si no es así, seguiría a cargo del alto Tribunal, y no de la Fiscalía y la justicia ordinaria.

Renuncia senador Pulgar al @SenadoGovCo . No pierde competencia la @CorteSupremaJ por estar investigado por presunto tráfico de influencias , si pudo influir fue por ser Senador . — Iván Cancino (@CancinoAbog) February 12, 2021

¿Una jugadita? Senador Pulgar renunció a su curul, investigado por la Corte Suprema por diferentes delitos



Por: 30 Minutos

Autor: Julián Medina

Fecha de publicación: 2021-02-12 18:57:13

Fuente