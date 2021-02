Conseturismo: Recuperación del sector durante carnavales será baja por escasez de gasolina

Leudo González, presidente del Consejo Superior de Turismo, alertó que durante 2020 el sector registró una cifra del 90% de paralización durante la pandemia y prevé que durante las flexibilizaciones decretadas por el ejecutivo durante carnavales, los prestadores de servicios turísticos tengan una baja recuperación económica por la escasez de combustible.

«Con el anuncio del gobierno se activaron varios procedimientos como el de reserva, de paquetes turísticos, entre otros. Se espera que esta flexibilización también se decrete en Semana Santa. Hemos visto que en las últimas semanas algunos destinos turísticos como la Isla de Margarita han incrementado las solicitudes de reserva y eso es una noticia positiva», afirmó González en entrevista con La Prensa Lara.

Según lo reseñado por el medio, los casi 11 meses de cuarentena en el país durante 2020, han obligado que al menos el 30% de las empresas turísticas hayan cerrado porque no pueden mantener los gastos operativos entre los que destacan cumplir con las medidas de bioseguridad exigidas. Estamos hablando de 4.500 organizaciones del sector entre hoteles, posadas, agencias de viajes, empresas de transportes, entre otros.

A juicio del presidente de Conseturismo, son 100 mil plazas de trabaja en el país que se vieron afectadas.

«Hay muchas operaciones turísticas incluyendo alojamiento que no han abierto desde que se clausuraron todas las operaciones en marzo 2020 y no pretenden abrir. Hay regiones del país donde la situación está tan deprimida que hay hoteles que no han abierto, pero sus empresarios no piensan en un cierre definitivo, están esperando que se tomen medidas como que se decrete una flexibilización total», indicó.

Viajes por tierra frente a una escasez de combustible

González informó que aunque se reactivaron algunos vuelos internos, el gobierno no incluyó en la lista a el Aeropuerto Internacional Juan Pablo Pérez Alfonso de El Vigía en Mérida, uno de los destinos más visitados durante carnaval. El Aeropuerto Internacional Jacinto Lara en Barquisimeto tampoco fue habilitado durante estos días de flexibilización anunciados por el ejecutivo que contemplan los días lunes 15, martes 16 y el miércoles de ceniza 16 de febrero que fue agregado como día libre.

«Se estima que las playas de Falcón, como Tucacas, Chichiriviche y Morrocoy reciban afluencia de turistas que viajarán por tierra de zonas cercanas, principalmente de Barquisimeto, Valencia o Maracaibo», comentó.

Con información de LPL