España | Rosalía y su anécdota con su vecino, con Camarón como protagonista

Tras los continuos rumores de que Rosalía sería una de las sorpresas de la actuación de The Weeknd, en el medio tiempo de la final de la ‘Super Bowl’, todas las miradas estaban puestas en sí finalmente la artista catalana aparecía en el Raymond James Stadium.

A pesar de los numerosos rumores, Rosalía no hizo acto de presencia en la actuación de The Weeknd. El artista canadiense prefirió no contar con artistas invitados en su show, una decisión que quizás propició que el espectáculo defraudase a muchos espectadores.

La ausencia de Rosalía hizo mella en los fans de la artista catalana, que mantuvieron la esperanza de que apareciera hasta el final del show. Sin embargo, ella estaba tranquilamente en su casa, como hizo saber a sus fans a través de su cuenta de Twitter.

Me he conectado accidentalmente al bluetooth del vecino en estas q mi móvil empieza a sonar en su casa, así q digo bueno pues le voy a hacer una playlist en directo y le he puesto estrella morente, ian isiah, janis joplin, bon iver, romeo santos tu sabs un poquito de todo ahhahaj — R O S A L Í A (@rosalia) February 7, 2021

La artista ha compartido a través de su cuenta de Twitter una divertida anécdota que le ha ocurrido cuando estaba intentando conectar su móvil al altavoz de su casa. Tal y como ha escrito, ha terminado conectándose por error al reproductor de música de su vecino. Lejos de desconectarse, Rosalía aprovechó la ocasión para reproducir algunas de sus canciones favoritas.

Para terminar, Rosalía le ha puesto uno de los mayores clásicos musicales de nuestro país: Camarón. “Ahora sonando: como el agua – Camarón”, ha escrito la artista catalana en su cuenta de Twitter.