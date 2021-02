México | AMLO apura a sembradores

El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a los beneficiarios “Sembrando Vida” a que se apuren a sembrar ya que aunque el próximo gobierno sea del mismo movimiento, el programa puede desaparecer.

En San Mateo Etlatongo, Oaxaca, anunció que “para el próximo año no se ampliará el programa porque ya no nos va alcanzar el tiempo de ver los frutos”.

Dijo que a petición del gobernador priísta Alejandro Murat se hará una excepción en el estado para la siembra de maguey y producir el mejor mezcal del país.

En la supervisión del programa “Sembrando Vida” en el vivero de la Comunidad de Aprendizaje Campesino (CAC), explicó que otro de los cambios que tendrá el programa es que se le entregará antes de que termine su sexenio el ahorro de 500 pesos mensuales a los sembradores.

El primer mandatario indicó que a diferencia de otros programas como la pensión para adultos mayores, las becas para niños, niños con discapacidad y para estudiantes, que tienen rango constitucional, en el caso de “Sembrando Vida” “es difícil dejarlos bien amarrados, los pueden desatar”.

“Ahora que hay un gobierno que voltea ver al pueblo no perdamos el tiempo, que no perdamos la oportunidad, porque no sabemos que nos depare el destino. En el caso de los programas gubernamentales ahí la mala costumbre de qué termina un gobierno y ya no hay continuidad, cambia, los programas desaparecen, son otras políticas aunque el nuevo gobierno pertenezca el mismo movimiento que es una visión distinta”, expuso.

Les dijo a los beneficiarios del programa que pueden dejarle un patrimonio a sus hijos.

López Obrador destacó la buena relación que se tiene con el gobernador Alejandro Murat con quien trabaja de forma coordinada.

Este domingo, el presidente anunciará los detalles del Plan Nacional de vacunación anticoronavirus en conferencia de prensa a las 07:00 horas en el Palacio de Gobierno de Oaxaca y al mediodía encabezará la ceremonia por el 190 Aniversario Luctuoso del general Vicente Guerrero en Cuilápam de Guerrero.