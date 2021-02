Perú | Carnecitas (13/02/2021)

Pueblos awajún piden retorno del Ejército para volver a expulsar mineros ilegales en el Cenepa / Los dirigentes de los pueblos awajún solicitaron al gobierno del presidente Francisco Sagasti, volver a encargar al Ejército la misión de expulsar a decenas de mineros ilegales, que al amparo de la crisis nacional por la pandemia del covid, han vuelto a invadir y realizar minería ilegal aluvial en el río Cenepa, en las cercanías de la Cordillera del Cóndor (Amazonas), con la consiguiente contaminación y destrucción de las fuentes de alimentación de los pueblos awajún y wampis.

Ejército los expulsó a bombazos en el 2018

La petición elevada a la presidenta del Consejo de Ministros (PCP), Violeta Bermúdez y firmada por Augostina Mayan Apikai, Zebelio Kayap Jempekit y Hortez Baitug Waján, dirigentes de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofrac), refiere que ellos han sido amenazados de muerte por haber lanzado, a través de la radio local Kumpanam, la alerta de una nueva incursión de mineros aluviales en el río Cenepa, de donde en el 2018 fueron expulsados a bombazos.

Han vuelto con dragas

Los propios pueblos awajún y wampis han mantenido a raya e impedido en el 2020, dos años después de la intervención del Ejército, el retorno de la minería aluvial ilegal para instalarse en el río Cenepa, a los que consiguieron desalojarlos destruyéndoles las dragas mangueras con que la iban a realizar sus actividades. “Pero, ahora han retornado numerosos grupos de mineros ilegales dispuestos a eliminarnos físicamente, por lo que urge el retorno del Ejército, para desalojarlos”, dijeron.

¿Médico y enfermera responsables?

La investigación del Congreso sobre la responsabilidad política y penal si lo hubiera, en el aprovechamiento que hizo el expresidente Vizcarra para conseguir él y su esposa ser vacunados con la fármaco Sinopharma, no debe romperse por el punto más débil y responsabilizar al doctor Germán Málaga, coordinador del ensayo de la vacuna y a la enfermera Cinthya del Pilar Castillo, por haber realizado la vacunación, porque no fue iniciativa de ellos, sino una convocatoria del mandatario que ellos no podían eludir.

Cumplieron protocolos

Así lo habría reconocido Alfredo Celis, presidente del Comité de Ética del Colegio Médico del Perú, al afirmar que cualquier indagación deberá considerar si Vizcarra fue quién pidió a Málaga, en ese caso estaríamos ante un aprovechamiento del cargo para vacunarse”. Eda Cayotopa, directora del Colegio de Enfermeros, advirtió que los enfermeros se rigen por protocolos de los cuáles no pueden apartarse, como lo hizo la enfermera Cintia del Pilar Castillo, al aplicarle la vacuna al expresidente.

Recado para Sagasti

El candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, consiguió juntamente con su candidata a la vicepresidencia, Flor Pablo, salir airoso del coronavirus y al ser preguntado por la experiencia vivida dijo que si llega a ser gobierno, lo primero que hará será nombrar un zar de la vacuna, eliminar la descoordinación que existe entre el Minsa y Essalud, y vacunar a la población adulta hasta el 31 de diciembre. ¿El moradito Sagasti tomará en cuenta la sugerencia del jefe de su partido? Veremos.

Lescano y Abimael

El candidato presidencial, Yonhy Lescano Ancieta (AP), fue objeto del agradecimiento del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, en una carta facsimilar del 15 de marzo del 2002, escrita en el penal de la Base Naval de Ancón y publicada en su libro ” De Puño y Letra” pg.289, por “coadyuvar a la solución del conflicto interno”. Hasta donde se conoce este es un secreto de estado, porque nunca se conoció la participación de Lescano en este proceso, que incluyó la rendición de Abimael Guzmán.

Sus enfrentamientos

Lescano es un veterano congresista desde el 2001 hasta el 2019, en el que le correspondió liderar victoriosas luchas internas contra sus correligionarios ‘Vitocho’ García Belaunde y Raúl Diez Canseco. Su relación con Sendero Luminoso nunca fue conocida, excepto su enfrentamiento con su hermana Vasty Miriam Lescano Ancieta, una exconvicta de Sendero Luminoso, quien al salir libre de la prisión, lo denunció por apropiarse de un bien inmueble y rentas que produce, de la que ambos son herederos.

Ghersi sin puntería

Al mejor cazador se le va la paloma, esto parece haberle ocurrido al analista Enrique Ghersi, al afirmar que el general Juan Velasco Alvarado usó los fondos del seguro social para la construcción de la Central Hidroeléctrica del Mantaro, lo cual nunca fue cierto, porque la central fue construida en 1963 por el presidente Belaunde, en su primer gobierno. El analista Héctor Béjar le recuerda que Belaunde, en su segundo gobierno, uso fondos del Seguro para construir la Panamericana Sur.

Bomberos fallecidos por covid

Los bomberos siguen pasando la mar y morena por la falta de equipos, entre ellos equipos motorizados y uniformes personales, según reveló ayer el comandante general de los Bomberos del Perú, Luis Antonio Ponce de la Jara, al dar cuenta de la inmolación de 53 bomberos a causa del covid y de 1,765 contagiados, entre ellos el jefe de la 4ta comandancia general de los Bomberos de Lima, Mario Casaretto La Torre, quien dio positivo y actualmente está internado y entubado en un hospital.

