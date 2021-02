Venezolano es asesinado en Perú, presuntamente por no pagar cuota de alquiler #13Feb

La noticia del asesinato del venezolano Orlando Abreu se dió a conocer este 12 de febrero, luego de que el embajador designado por el gobierno interino de Venezuela en Perú, Carlos Scull, confirmara el lamentable suceso.

Abreu, comerciante venezolano que trabajaba en el mercado El Mayorista, fue asesinado el pasado 26 de enero por un antisocial apodado “Cara cortada“, presuntamente por no haber pagado la cuota del puesto en que laboraba.

El hecho, en que el venezolano es asesinado a sangre fria, quedó registrado en las cámaras de seguridad del popular mercado de la provincia de Trujillo.

El pasado viernes 12 de febrero el periodista Sergio Novelli publicó la espeluznante grabación de poco más de dos minutos en su cuenta de Twitter.

“¿Qué pasó viejo, qué pasó?”, le cuestionó Orlando a su victimario mientras este lo apuntaba con un revólver frente a varios testigos. “¡Yo no me he metido con ustedes!”, enfatizó el joven para evadir la seria amenaza. No hubo palabras que fueran suficientes para sortear el accionar de alias “Cara Cortada”, quien arrinconó contra su mostrador a Orlando y disparó el arma un par de veces.

“El asesinato de Orlando no puede quedar impune. La @embajadave_pe ha estado en comunicación con los familiares de la víctima y con las autoridades competentes desde el mes de Enero para velar por el respeto a los derechos de los familiares. El caso ya está en fiscalía”, escribió el embajador venezolano en Peru, a través de su cuenta de Twitter.

El asesinato de Orlando no puede quedar impune. La @embajadave_pe ha estado en comunicación con los familiares de la víctima y con las autoridades competentes desde el mes de Enero para velar por el respeto a los derechos de los familiares.El caso ya está en fiscalía. https://t.co/Q4C2woSTUO — Carlos Scull🇻🇪 (@carlosscull) February 12, 2021

Sobre este hecho se han pronunciado diversas personalidades venezolanas, quienes han exigido la investigación a fondo de este caso. El Comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, calificó como “abominable” lo sucedido con Abreu.

Desde su cuenta de Twitter exigió que la Fiscalía del Perú llegue al fondo de las investigaciones sobre este hecho y expresó sus condolencias a los familiares de Abreu.

El asesinato de Orlando Abreu en Perú enluta a los venezolanos dentro y fuera del país. Abominable lo sucedido. La @FiscaliaPeru debe llegar hasta el fondo en las investigaciones para que haya justicia. Mis condolencias a familiares y amigos de Orlando. — David Smolansky (@dsmolansky) February 13, 2021

Entretanto el periodista Sergio Novelli, aclaró la mañana de este sábado que un presunto video de la captura del supuesto asesino de Abreu 8el cual estaba circulando en redes sociales), es falso y que el delincuente continúa libre.

“Debo informar que el asesino de Orlando Abreu no ha sido detenido. El vídeo que ha circulado no es actual. La familia, con la que he estado en contacto, exige a las autoridades de Perú, justicia por la muerte del joven trabajador #13feb“, expresó Novelli en su cuenta de Twitter.