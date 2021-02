ABP no participará en las regionales

El partido Alianza Bravo Pueblo no participará en las elecciones regionales programadas para este año, según líderes del partido en el estado Anzoátegui.

«En Venezuela no se conquistarán las libertades democráticas por arte de magia o por un golpe de suerte, sino como resultado del trabajo organizado y el esfuerzo de todos los que nos oponemos a la tiranía. Por eso, queremos hacer un llamado para que se establezca una estrategia común, con coherencia, para asumir la lucha ciudadana y canalizar de mejor forma el respaldo Internacional», dijo Luis Silva, vicepresidente municipal de ABP.

Por su parte, Oscar Morillo, presidente del partido en la capital del Estado, dijo que ABP propone «retomar la unidad con organización, estrategia y disciplina, pero con ética y sin saltos ni sobresaltos, y eximidos de los colaboracionistas e infiltrados, que son los que han dañado la unidad».

Francisco Abad, líder regional de ABP, también se expresó así: «En 2008 ganamos con Antonio Ledezma la Alcaldía Metropolitana y a las tres semanas la vaciaron de competencias, le robaron su presupuesto, instituciones e inmuebles. En 2015 participamos en las Parlamentarias, últimas elecciones competitivas, ya que su resultado, puso en peligro la estabilidad del régimen, por lo cual Cuba dio por cerrado el capítulo electoral en el país y decidieron poner en escena la constituyente fraudulenta, como patíbulo de la democracia, para violar la Constitución, modificar o aprobar leyes a su antojo y reprimir a los ciudadanos».

“¿Cómo participar en unas elecciones cuando el régimen ha desconocido todos los resultados, incluido el de la Asamblea Nacional de 2015? El madurismo rechaza todo lo que atente contra sus pretensiones hegemónicas de permanecer en el poder. Perdió la reforma constitucional e impuso las leyes comunales a trocha y mocha, ha anulado a alcaldes y gobernadores, imponiendo la figura inconstitucional de los protectores”, precisó Abad.

El secretario de organización regional del partido, Benito Gómez, precisó que el partido no es abstencionista. «Somos demócratas, pero lo que nunca seremos es colaboracionistas porque en Venezuela se vota, pero no se elige. Las farsas electorales sólo sirven al propósito del régimen, que trata de legitimarse ante la comunidad internacional que no lo reconoce. Por eso, participar en elecciones es prestarse al juego de Maduro y repetir los errores, cayendo una y otra vez en un círculo vicioso. El voto ha sido vaciado de contenido, el elector vota y si el régimen lo permite, como pasó en Anzoátegui con el gobernador, el cargo sólo le servirá al candidato electo como currículo, porque de qué sirve un diputado, un alcalde o un gobernador, si no puede ejercer su cargo”.

Finalmente, la secretaria del sector de profesionales, Nairobi Palacios, señaló que, «los abepistas creemos en el voto, pero debemos enfocarnos no en cualquier elección, sino en lograr condiciones idóneas que nos permitan participar en unas elecciones libres y con garantías de que sus resultados serán respetados, no como le pasó a Andrés Velásquez en el estado Bolívar, con un CNE confiable y reglas del juego claras, por eso, nuestra propuesta sobre la mesa para la discusión, es que retomemos la unidad libre de infiltrados y colaboracionistas, para converger en una estrategia común, que vuelque toda su fuerza y trabajo para la movilización y la protesta, con toda su fuerza interna y todo el respaldo Internacional, para presionar unas elecciones presidenciales y parlamentarias que nos permitan organizar y movilizar a todos los venezolanos, dentro y fuera de nuestras fronteras con supervisión Internacional”.