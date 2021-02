Colombia ¡Atención! Alcalde de Medellín amplia horario para la venta de licor

La noche del sábado 13 de febrero fue dado el anuncio por Daniel Quintero, alcalde de Medellín sobre la ampliación del horario para la venta de licor en la ciudad.

El mandatario manifestó, “el análisis estadístico de la pandemia nos permite autorizar nuevo horario para el consumo de alcohol en restaurantes y bares hasta las 2AM. Esta extensión exige responsabilidad de parte de comercios, cumplir bioprotocolos y cuidar aforos. El virus sigue ahí”..

El trino donde se daba el anuncio, iba acompañado de un decreto firmado por él en el que especifica que “solo se permite la venta y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos y locales comerciales que presten servicio de restaurante y bares hasta las dos de la mañana”.

El análisis estadístico de la pandemia nos permite autorizar nuevo horario para el consumo de alcohol en restaurantes y bares hasta las 2AM. Esta extensión exige responsabilidad de parte de comercios, cumplir bioprotocolos y cuidar aforos. El virus sigue ahí. pic.twitter.com/9ovV5t51Rl — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 13, 2021

Fecha de publicación: 2021-02-13

